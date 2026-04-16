El mundo del fútbol está de luto después de confirmarse la muerte de Alexander Manninger, exarquero internacional con Austria y recordado por su paso por clubes como Arsenal, Juventus y Liverpool, quien falleció este jueves 16 de abril a los 48 años.

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De acuerdo con reportes de medios como The Sun, el exguardameta perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en su país natal, Austria, cuando el vehículo que conducía fue impactado por un tren en un cruce ferroviario.

El hecho se presentó en la localidad de Nußdorf am Haunsberg, cerca de Salzburgo (en Austria), en un paso a nivel sin barreras. Según la información preliminar, Manninger se encontraba solo en el automóvil cuando ocurrió la colisión.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlo, incluso con el uso de un desfibrilador, pero no lograron salvarle la vida, recogió el mismo medio. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente, incluyendo si las señales de advertencia funcionaron correctamente.

La noticia ha causado conmoción en el fútbol europeo, donde el exportero era ampliamente reconocido por su extensa trayectoria y su profesionalismo dentro y fuera de la cancha.

Acá, una foto de cómo quedó el vehículo:

Nußdorf am Haunsberg: Eine Garnitur der Lokalbahn erfasste am Donnerstagmorgen einen Pkw. Am Steuer war der früherer National-Torwart Alexander Manninger. Für den 48-Jährigen kam jegliche Hilfe zu spät. https://t.co/qxiOdchN4U pic.twitter.com/a8ILPCE5JH — Kronen Zeitung (@krone_at) April 16, 2026

¿Cómo fue la carrera de Alexander Manninger?

Nació el 4 de junio de 1977 en Salzburgo y desarrolló una carrera profesional de más de dos décadas, en la que defendió el arco de varios equipos importantes del fútbol europeo.

Su salto a la élite llegó en 1997 cuando fichó por el Arsenal de Inglaterra. Allí vivió uno de los momentos más destacados de su carrera, al formar parte del equipo que ganó la Premier League y la FA Cup en la temporada 1997-1998.

Durante su etapa en el club londinense, Manninger tuvo protagonismo tras la lesión del histórico portero David Seaman, lo que le permitió consolidarse temporalmente como titular y ganarse el reconocimiento en la liga inglesa.

A lo largo de su carrera también militó en clubes como Fiorentina, Juventus, Udinese, Torino y Augsburg, entre otros, desempeñándose en ligas de alto nivel como la Serie A italiana y la Bundesliga alemana.

Con la Juventus, por ejemplo, hizo parte del plantel que conquistó la Serie A en la temporada 2011-2012, sumando así otro título importante a su palmarés.

En el ámbito internacional, defendió la camiseta de la selección de Austria en 33 ocasiones y fue parte del equipo que disputó la Eurocopa de 2008.

Su último paso como profesional se dio en el Liverpool, donde llegó en 2016 como arquero experimentado para aportar desde el rol de suplente y liderazgo en el vestuario, antes de retirarse en 2017.

La muerte de Manninger ha generado múltiples reacciones en Austria y en distintos clubes donde dejó huella. Su trayectoria, aunque discreta en algunos momentos, lo posicionó como un futbolista respetado dentro del entorno profesional.

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