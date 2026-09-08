Este martes, 8 de septiembre, comenzó oficialmente la Champions League 2026-2027, pues rodó el balón en varios estadios europeos para comenzar el camino hacia el título a final de la temporada.

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Uno de los partidos más llamativos del día fue el que protagonizaron el Real Madrid y el Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, un compromiso entre dos equipos llenos de historia, tradición y grandes jugadores.

Ahora, más allá del desarrollo del juego, hubo una situación que llamó bastante la atención y fue antes del inicio del compromiso, pues cuando estaban los himnos, la cámara enfocó al presidente del equipo Florentino Pérez en el palco presidencial del estadio Santiago Bernabéu, pero a su lado estaba la sorpresa porque justo a su derecha apareció el expresidente colombiano Andrés Pastrana.

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Esta fue la imagen que se vio en televisión:

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana al lado de Florentino Pérez viendo al Real Madrid en la Champions League pic.twitter.com/Iz9NcaHV5i — Galileo (@galileo_1986) September 8, 2026

Esta ha sido una situación que ha desatado muchos comentarios en las redes sociales, sobre todo negativos, puesto que Pastrana es bastante discutido en el país y por eso mucha gente no entiende qué hace al lado del presidente del Real Madrid.

Hasta el momento no se conoce la razón real por la que el expresidente colombiano estaba en ese lugar del estadio, pero será un tema de mucha discusión en las próximas horas.

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Contra quién juega el Real Madrid en Champions League

Más allá de esta situación, la realidad es que el Real Madrid espera hacer un buen papel para volver a conseguir este título, recordando que es el más veces ganador de la competencia y lleva dos temporadas sin poder ser protagonista.

Sus rivales para esta edición, a parte del Inter de Milán, son:

Arsenal.

PSV.

Roma.

Liepzig.

Shatktar.

Lask.

AEK.

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