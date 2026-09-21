Por: Gol Caracol

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El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid fue escenario de una fuerte polémica, protagonizada por la actuación arbitral señalada por el entrenador portugués José Mourinho. Como portavoz del club blanco, Mourinho no solo expresó públicamente su inconformidad, sino que llevó a la rueda de prensa pruebas visuales —dos imágenes impresas— para exigir sanciones más severas por parte de los árbitros en jugadas puntuales. En estas fotos, según Noticias Caracol, Mourinho reclamó tarjeta roja para Cuti Romero y Kang-in Lee, acusando parcialidad y decisiones perjudiciales para su equipo.

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En esta comparecencia, Mourinho dedicó cuatro minutos iniciales a un monólogo centrado en la actuación arbitral. En contraste con su declaración anterior del 21 de septiembre, en la que afirmó “creo en la honestidad de los árbitros”, el técnico puso ahora en duda que el Real Madrid compita "en igualdad de condiciones" con el Barcelona y Atlético de Madrid. Esta postura refleja una larga historia de desencuentros entre el club merengue y los colegiados, agravada en los últimos tiempos tras la aparición del llamado ‘Caso Negreira’ el 15 de febrero de 2023. Según Mourinho, sin embargo, "Negreira ya no está. Si no está, no está manchado por Negreira", desligando así el resultado del derbi de este escándalo.

El entrenador del Real Madrid evitó analizar el rendimiento deportivo e insistió en que las decisiones arbitrales marcaron el desarrollo y el resultado del partido, perdido por 2-1. Argumentó que acciones similares en otros partidos, como contra el Elche, se resolvieron con menor gravedad, pero lamentó que en este caso dos expulsiones perdonadas complicaron el encuentro. Mourinho también cuestionó la designación de los árbitros, señalando a Miguel Ángel Ortiz, de 41 años, como responsable del partido y a Daniel Jesús Trujillo en el VAR, ambos con un presunto historial adverso frente al club blanco.

La respuesta de Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, técnico del Atlético, fue de cerrar la polémica y abogar por el respeto mutuo en la profesión. “Tenemos que respetar a los compañeros de trabajo. Da igual que seas Mourinho, Simeone, Flick, Pellegrini… Cuando uno sale de esa línea del respeto, no va”, expresó el argentino, negándose a entrar en una confrontación pública sobre el arbitraje.

Mientras el Real Madrid intensificó su crítica a través de sus canales oficiales catalogando el arbitraje como “pésimo”, la polémica dejó ver el cambio en el discurso de Mourinho, quien recuperó el tono desafiante de su primera etapa en el club, visibilizando la tensión constante entre entrenadores, clubes y árbitros en los partidos decisivos.

¿Por qué José Mourinho criticó al arbitraje en el derbi Atlético vs. Real Madrid?

Mourinho cuestionó varias decisiones arbitrales que consideró claves en el resultado del partido, como la no expulsión de Cuti Romero y Kang-in Lee tras duras entradas, y señaló una posible falta de igualdad en el trato respecto a otros rivales como Barcelona. El entrenador presentó pruebas visuales y criticó la designación de los árbitros, lo que detonó la controversia sobre la justicia en el arbitraje.

¿Qué es el ‘Caso Negreira’ mencionado por Mourinho en la rueda de prensa?

El ‘Caso Negreira’ hace referencia a un escándalo de presunta corrupción en el arbitraje del fútbol español que salió a la luz el 15 de febrero de 2023. Mourinho mencionó este caso para aclarar que, en su opinión, la actuación arbitral en el derbi no está relacionada con ese episodio, ya que la persona aludida ya no tiene vínculo con los árbitros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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