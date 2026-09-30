La Selección Colombia jugó su primer partido luego del Mundial 2026 frente a la Selección de México, un partido que terminó 1-1 gracias a los goles de Luis Javier Suárez por el cuadro nacional, y Gilberto Mora por los norteamericanos.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Confirman qué jugador heredará la ’10’ de la Selección Colombia, luego de James Rodríguez)

Una de las figuras de este encuentro fue el mediocampista Gustavo Puerta, jugador del Olimpiakos de Grecia, quien se ha ganado la titular del combinado nacional gracias a su buen nivel, manejo del balón, de los tiempos y mucho más.

Ahora, las buenas noticias no paran para él, pues apenas terminó el encuentro se desvinculó del combinado nacional por unos días debido a que nació su hija.

Lee También

Qué pasó con Gustavo Puerta

Tal como compartió el jugador en sus redes sociales, el futbolista se fue de la concentración de la Selección Colombia porque su esposa, Valeria Valencia, entró a trabajo de parto para el nacimiento de su primera hija, Oriana.

De hecho, la bebé nació el pasado 28 de septiembre, por lo que el jugador estuvo allí con ella en este importante momento de la vida de ambos y en las horas posteriores que son tan difíciles para la mamá.

Así lo anunció el futbolista:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VALERIA VALENCIA (@valeriavalencia___)

De esta manera, Puerta se convirtió en papá a sus 22 años de edad, recordando que es aún uno de los futbolistas más jóvenes de todo el combinado nacional.

Luego de unas horas, el jugador volvió a Estados Unidos para sumarse nuevamente a la concentración de la Selección Colombia, pues ya hizo parte de los trabajos del equipo el martes y miércoles.

(Ver también: ¿James Rodríguez tendrá partido de despedida con la Selección Colombia? Lorenzo abrió la puerta)

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, el combinado nacional está pensando en el siguiente encuentro, que será vs. Paraguay este viernes, 2 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche, hora colombiana.

Finalmente, el último partido de esta fecha Fifa será contra Perú el próximo martes, 6 de octubre, a las 10:00 de la noche, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z