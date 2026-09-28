Por: Caracol TV

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Este lunes, el fútbol profesional colombiano tuvo una jornada convulsionada y no por cuenta de un partido si no por drásticas decisiones de algunos clubes. Deportes Tolima anunció la salida del director técnico Sebastián Oliveros luego del empate 2-2 con Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. Se convirtió en el octavo entrenador que pierde su cargo en la Liga BetPlay II-2026.

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“Informamos a nuestra afición, medios de comunicación y opinión pública que el profesor Sebastián Oliveros no continuará como director técnico de nuestro plantel. A él y a su cuerpo técnico les deseamos muchos éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan”, se lee en el comunicado.

El cuadro ‘Pijao’ confirmó en su misiva el reemplazo de Oliveros. Se trata del mundialista Luis Fernando Suárez, uno de los estrategas con más años de carrera en el fútbol colombiano y recordado por sus clasificaciones con Ecuador, Honduras y Costa Rica a las Copas del Mundo. El cuerpo técnico será conformado por Iván Niño, Fabián Torres y Henry Rojas

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“A todos ellos les damos la más cordial bienvenida como punta de lanza de esta tribu Pijao. ¡Vamos todos juntos una vez más!”, se lee en la misiva.

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