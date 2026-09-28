Un hincha de Racing Club se convirtió en protagonista inesperado del partido contra Boca Juniors por una particular escena que ocurrió segundos antes del gol olímpico de Gastón Lodico.

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Cuando el mediocampista se disponía a cobrar un tiro de esquina, el aficionado que estaba detrás de él comenzó a darle instrucciones desde la tribuna.

“Cerrado, cerrado, Gastón”, se escucha decir al hincha en las imágenes de la transmisión.

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Lodico tomó carrera, ejecutó el tiro de esquina con efecto hacia el arco y la pelota terminó entrando directamente para convertirse en el 1-0 de Racing, una anotación que rápidamente se hizo viral en Argentina.

La escena previa al tanto terminó siendo casi tan comentada como el gol, pues las cámaras captaron claramente al aficionado intentando influir en la decisión del futbolista.

Hincha de Racing se atribuyó parte del gol de Lodico

Después de la jugada, el protagonista de la escena habló con TyC Sports y contó su versión de lo que ocurrió antes del cobro.

El hincha, identificado como Nacho, explicó que había notado las condiciones que podían favorecer una ejecución cerrada y por eso decidió hacerle la recomendación a Lodico.

“¿Gastón habrá escuchado? 98 % fue gol mío, olvídate”, bromeó el aficionado en conversación con Adriel Driussi, del programa Paso a paso.

El hombre incluso se animó a cuestionar la respuesta del arquero de Boca y aseguró que la pelota tenía que terminar dentro del arco después de la indicación que le dio al jugador.

“Yo le dije que lo cierre y ahí está, golazo”, agregó.

La secuencia fue captada por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los aficionados de Racing celebraron la particular “asistencia” desde la tribuna.

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Boca remontó el partido después del gol olímpico

El gol de Lodico no terminó siendo suficiente para que Racing avanzara a las semifinales de la Copa Argentina.

La Academia llegó a tener una ventaja de 2-0 después de otro tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez, pero Boca reaccionó en el segundo tiempo.

El equipo dirigido por el Xeneize consiguió una remontada espectacular gracias a Enner Valencia, quien marcó tres goles y le dio a Boca la victoria por 3-2.

Así, el gol olímpico de Lodico quedó como una de las imágenes más recordadas de un partido que terminó con Racing eliminado.

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