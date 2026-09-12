Álvaro Montero atraviesa días difíciles por el fallecimiento de su abuela, pero también recibió el respaldo de Boca Juniors y de su técnico, Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, durante este momento familiar.

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(Vea también: Dolorosa pérdida para Álvaro Montero, antes del partido de Boca; igual fue figura en Sudamericana)

El arquero colombiano viajó a Colombia después del partido que Boca disputó contra São Paulo por la Copa Sudamericana, compromiso en el que incluso fue una de las figuras del conjunto argentino pese a haber recibido la noticia de la muerte de su abuela antes del encuentro.

Montero posteriormente recibió permiso del club para viajar al país y acompañar a sus familiares. Su regreso a Argentina está previsto para este sábado y Arruabarrena confirmó la información durante la rueda de prensa posterior al triunfo 3-1 sobre Central Córdoba.

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Fue entonces cuando el entrenador argentino protagonizó un momento que causó risas entre los periodistas presentes.

Arruabarrena hizo una particular broma sobre Montero

Cuando le preguntaron por el regreso de Álvaro Montero, Arruabarrena comenzó entregando la información de manera normal.

“Álvaro tiene el vuelo de vuelta mañana sábado temprano”, explicó el técnico de Boca.

Sin embargo, inmediatamente después soltó una frase que provocó risas en la sala de prensa: “Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más”.

El comentario fue claramente planteado por el entrenador en tono de broma y causó un momento distendido durante la conferencia.

Arruabarrena incluso insistió en que Montero sí tenía previsto regresar y, entre risas, agregó: “Sí, no, no, pero viene, viene”.

Acá, el curioso momento:

“Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más”. La respuesta del Vasco Arruabarrena a la pregunta sobre cuándo se incorporará Álvaro Montero. 😅pic.twitter.com/X47wphyZs6 — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 12, 2026

Montero viajó a Colombia tras la muerte de su abuela

Después de la broma, Arruabarrena retomó inmediatamente el tono serio y explicó el motivo por el que el arquero había viajado a Colombia.

“La verdad que tuvo, desgraciadamente el fallecimiento de su abuela, y hoy he hablado y ya tenía el vuelo de vuelta, así que ya estará con nosotros”, manifestó.

La muerte de la familiar de Montero se conoció antes del partido de Boca contra São Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

A pesar del duro momento, el colombiano decidió disputar aquel compromiso y tuvo una actuación destacada en el triunfo 1-0 de Boca en La Bombonera. El propio Arruabarrena había revelado después del partido que la abuela del arquero había fallecido ese mismo día y que Montero posteriormente viajó a Colombia.

El técnico también había resaltado el esfuerzo del colombiano y aseguró que se trataba de un golpe duro para él, pero destacó que aun así había estado presente y había realizado una gran actuación.

Montero aprovechó posteriormente el permiso otorgado por Boca para acompañar a su familia antes de regresar a Argentina.

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