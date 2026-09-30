El fútbol sudamericano se prepara para una eliminatoria inédita. Desde 2027, el camino hacia el Mundial 2030 arrancará con un formato que rompe los esquemas de todas las ediciones anteriores, y hay detalles claves que todo hincha debe conocer antes de que suene el primer pitazo oficial.

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El punto de partida es claro: Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen su boleto al Mundial 2030 garantizado. Los tres países son subsedes del torneo, lo que les otorga clasificación automática.

Sin embargo, de acuerdo con lo explicado por el periodista Juan José Buscalia, eso no significa que se queden al margen del proceso clasificatorio. “Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán sus partidos, pero no estará en juego la clasificación de esos tres seleccionados”, precisó el periodista.

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Eso transforma la dinámica del torneo de manera profunda. Aunque en el papel participan diez selecciones, en la práctica la verdadera disputa se da entre siete: las que sí necesitan ganarse el derecho de estar en la cita orbital. Y los cupos disponibles para ese grupo son escasos: apenas tres y medio. Tres equipos accederán de forma directa, mientras que un cuarto deberá atravesar el repechaje. Los tres restantes, sin Mundial.

El contraste con la eliminatoria pasada es notable. En la ronda anterior hubo seis cupos y medio en juego —seis directos más uno de repechaje—. Ahora, con tres lugares ya asignados a las subsedes, la pelea se concentra en esa fracción restante.

“No es que quedan seis y medio más los tres directamente clasificados, sino que son los tres directamente clasificados más tres y medio”, agregó el comunicador.

A pesar de la reducción de cupos en disputa, la cantidad de partidos como local no se toca. Cada selección disputará los nueve encuentros de local que siempre ha tenido. La razón es estrictamente económica: “Las federaciones necesitan asegurar los nueve partidos en condición de local por una cuestión de venta de derechos televisivos y de venta de tiquetes”, explicó. Así, el calendario mantiene su volumen, aunque el peso de cada partido sea ahora mayor.

¿Cuántos cupos tiene Sudamérica en el Mundial 2030?

En principio, dependiendo de la cantidad de participantes en el Mundial, la Conmebol tendrá en total seis cupos y medio para el Mundial 2030: tres asignados a Argentina, Uruguay y Paraguay como subsedes, y tres y medio que se repartirán entre los siete seleccionados restantes mediante la eliminatoria de 2027. Esta cifra es igual a la de ediciones anteriores, pero su distribución cambia radicalmente.

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¿Qué pasa si Argentina o Uruguay terminan últimos en las eliminatorias 2027?

Al ser subsedes del Mundial 2030, Argentina, Uruguay y Paraguay tienen su clasificación blindada independientemente de su rendimiento en la eliminatoria. Sus resultados no afectarán su participación en el torneo, aunque sí influirán en la tabla que define los cupos de los demás seleccionados sudamericanos.

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