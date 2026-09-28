A pesar de la alegría de la Selección Colombia por el tercer lugar en el Mundial Sub-20 femenino, el Comité Disciplinario de la Fifa le notificó una sanción económica inmediatamente después de culminar su participación en el certamen internacional.

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Esta decisión administrativa impuso una multa total de 1.000 dólares, generada por las tarjetas amarillas que recibieron las futbolistas Mariana Mosquera y Brenda Cardona durante el cotejo final.

El castigo aplicado se fundamenta en lo establecido por el numeral III del Código Disciplinario de la Fifa, norma que fija el cobro automático de 500 dólares por amonestación individual.

Pese al reproche disciplinario, la Selección Colombia Femenina Sub-20 finalizó su participación en la Copa Mundial de la categoría alcanzando una histórica medalla de bronce.

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El cuadro patrio aseguró el tercer lugar de la competición luego de superar desde los cobros penales al conjunto de Italia el pasado 26 de septiembre.

Previamente, la escuadra tricolor sufrió una dura derrota 3-0 frente a Corea del Norte durante la etapa semifinal del campeonato orbital.

En el choque por el podio, el equipo sudamericano empató 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, definiendo la llave con un marcador favorable de 4-3 tras 12 cobros.

De forma simultánea al reporte de las penalizaciones, la organización de la Copa del Mundo Femenina exaltó la brillante figuración de la portera Luisa Agudelo.

La guardameta nacional tapó dos remates clave en la definición desde los doce pasos, desempeño por el cual la Fifa le entregó el galardón como Jugadora del Partido.

Luego de asegurar la tercera casilla del torneo y resolver las multas administrativas, el plantel tricolor cerró exitosamente su paso por la cita planetaria.

¿Cómo fue la participación de Colombia en Mundial Sub-20 femenino en 2026?

La Selección Colombia Femenina Sub-20 firmó una brillante actuación en la Copa Mundial de la categoría celebrada en Polonia durante septiembre de 2026.

El combinado tricolor culminó su trayecto orbital en la tercera posición del certamen, asegurando una histórica medalla de bronce para el balompié nacional.

Durante la fase de grupos, el equipo sudamericano compitió en el Grupo E, avanzando a las instancias finales tras sumar cuatro puntos en tres compromisos.

En la ronda de octavos de final, el seleccionado colombiano venció 1-0 a la escuadra anfitriona de Polonia en el Estadio Miejski de Bielsko-Biała.

Posteriormente, las dirigidas por el cuerpo técnico nacional sellaron su clasificación a semifinales tras superar agónicamente 1-0 al conjunto de Nigeria con gol de Valerin Loboa.

En la semifinal, el equipo tricolor cayó 3-0 ante la poderosa escuadra de Corea del Norte, resultado que las envió a disputar el último podio.

El partido por el tercer puesto se celebró el pasado 26 de septiembre de 2026 frente a la selección de Italia en territorio polaco.

Tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y el alargue, el choque se resolvió desde el punto penal con victoria colombiana 4-3.

La guardameta Luisa Agudelo emergió como la gran figura del encuentro decisivo, atajando dos cobros clave en la emocionante definición desde los doce pasos.

Gracias a su sobresaliente actuación en el arco, la Fifa otorgó a la portera nacional la distinción oficial como la Jugadora del Partido.

De esta manera, el fútbol femenino colombiano confirmó su notable crecimiento internacional al situarse nuevamente entre las tres mejores potencias del planeta.

Hasta el momento, la histórica medalla de plata obtenida por la Selección Colombia Sub-17 en la Copa Mundial Femenina de la FIFA India 2022 es la máxima gesta del fútbol colombiano (masculino o femenino) en cualquier categoría de la FIFA.

El equipo capitaneado por Linda Caicedo llegó a la gran final tras superar a selecciones como Tanzania y Nigeria, cayendo únicamente 1-0 ante España en esa ocasión más que memorable.

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