Por: Gol Caracol

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Angustia y terror fue lo que vivió la delegación del Real Cartagena en su viaje de regreso a ‘la Heroica’. En redes sociales comenzaron a circular los primeros videos que muestran las consecuencias del ataque que sufrió el bus del equipo, luego del empate 1-1 contra Unión Magdalena.

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Las imágenes permiten observar el estado en el que quedó el vehículo después de ser atacado con piedras y palos. Varios de los vidrios de los ventanales y panorámicos terminaron completamente destruidos, mientras que en el interior del bus quedaron algunos de los objetos lanzados durante la agresión.

El hecho se presentó durante el trayecto entre Ciénaga y Barranquilla, cerca del peaje de Palermo. De acuerdo con la información publicada por ‘El Universal’, el bus fue interceptado y recibió una lluvia de piedras que generó momentos de pánico entre los jugadores y demás integrantes de la delegación.

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🚨 Así quedó el bus de Real Cartagena tras el ataque con piedras en el peaje de Palermo, durante su regreso de Santa Marta. Los jugadores están siendo atendidos en una estación de Policía en el sur de Barranquilla. pic.twitter.com/Hp0Kxz4Ztf — ᴛᴀᴛɪɪ ᴄᴀɴᴏ.♡®️ (@Nutritionist03) September 30, 2026

La gravedad de la situación quedó reflejada en el testimonio entregado por una fuente del Real Cartagena que se encontraba dentro del vehículo y que se comunicó con el medio cartagenero poco después del ataque.

Bus donde se desplazaban jugadores del Real Cartagena fue atacado a piedras pic.twitter.com/YFPFCaSUlL — Luchovoltio (@luchovoltios) September 30, 2026

“Nos atacaron con piedras, no sabemos hinchas de qué equipo, pero hay heridos, jugadores sangrando, fue horrible, partieron los vidrios del bus, tuvimos que llamar a la Policía”, relató.

⚠️ ATACAN A PIEDRAS BUS DE JUGADORES DEL REAL CARTAGENA EN BARRANQUILLA ❌

Hinchas del Junior, atacan a piedras el bus que transporta a los jugadores del Real Cartagena, quienes se dirigen a la ciudad heroica luego del partido en la ciudad de Santa Marta frente al Unión Magdalena pic.twitter.com/JOrpNvSd1q — RedPlay Sports (@RedPlaySports) September 30, 2026

Según el mismo reporte, varios futbolistas sufrieron heridas producto de los vidrios que se rompieron tras el impacto de las piedras. Además, algunas piedras de gran tamaño terminaron dentro del vehículo.

Ante la situación, los integrantes del equipo buscaron refugio y solicitaron la presencia de la Policía. Así, el empate 1-1 entre Unión Magdalena y Real Cartagena quedó en segundo plano frente a un hecho de violencia en el fútbol colombiano.

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