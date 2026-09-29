En la noche de este martes, 29 de septiembre, Millonarios se mide con Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, un compromiso muy importante porque enfrente a dos de los equipos que mejor están jugando en la actualidad.

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(Ver también: Incomprensible: sorpresiva decisión de Millonarios con Cuadrado para el partido con Nacional)

El cuadro ‘Embajador’ no ha perdido desde que llegó el técnico Alberto Gamero y por eso está ilusionado con seguir sumando puntos, mientras que el Medellín, pese a que no tendrá a ‘Juanfer‘, ha mostrado un gran nivel y por eso espera sumar tres puntos en condición de local.

Ahora, en los hinchas de Millonarios hay cierta preocupación porque antes de viajar, el equipo informó que hay algunas bajas de jugadores que suelen ser titulares y eso tiene en alerta a los aficionados.

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Qué les pasó a Rodrigo Ureña y Sergio Mosquera

Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, el equipo anunció que los jugadores que no estarán para este encuentro serán Rodrigo Ureña, Sergio Mosquera, Carlos Sarabia y Samuel Martín, siendo casi todos titulares y los últimos dos, los laterales derechos del equipo.

Tal como informó Millonarios, Martín sufrió de una contusión en el tobillo derecho, mientras que Sarabia tuvo una lesión en los aductores y por eso tampoco estará disponible.

Ureña y Mosquera, por su parte, no viajaron para darle manejo a las cargas debido a la gran cantidad de partidos que se han venido presentando, así que el cuerpo técnico les dio descanso para evitar mayores complicaciones de cara al cierre del campeonato.

▶️ Comunicado Oficial Actualidad Médica pic.twitter.com/GAoTcTggBW — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 28, 2026

Además de estos futbolistas, vale la pena recordar que Rodrigo Contreras y Jhomier Guerrero siguen en proceso de rehabilitación, por lo que tampoco están entre los convocados para este encuentro.

La buena noticia para los hinchas es que en este encuentro se podría dar el anhelado debut de Juan Guillermo Cuadrado, quien fue presentado hace dos semanas, pero no estuvo en el juego contra Atlético Nacional.

(Ver también: Cuánto tiempo podría quedar por fuera Rodrigo Contreras con Millonarios; lesión no sería sencilla)

Así las cosas, todo está preparado para el encuentro que será en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 4 del fútbol colombiano, a partir de las 8:05 de la noche.

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