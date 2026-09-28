Este martes, 29 de septiembre, Millonarios vuelve a la capital antioqueña para jugar frente a Independiente Medellín por un partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga BetPlay, apenas una semana después del compromiso contra Atlético Nacional.

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Este es un partido muy importante porque Millonarios hace varios partidos no pierde, lo que lo mantiene en la parte alta de la tabla, pero tiene más compromisos que sus rivales y por eso necesita seguir sumando para no sufrir al final de la primera parte del campeonato.

Ahora, para este partido hay una gran noticia para los hinchas de Millonarios, no tanto de Medellín, y es la presencia del extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien podría debutar por fin con el cuadro ‘Embajador’.

Juan Guillermo Cuadrado, convocado con Millonarios

Por medio de las redes sociales, el equipo confirmó a los jugadores que viajarán a la capital antioqueña para el compromiso contra el cuadro ‘Poderoso’.

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Allí, entre los llamados, aparece el extremo colombiano, una noticia que celebran los aficionados del cuadro ‘Embajador’:

¡Rumbo a Medellín! 💪⚽️Ⓜ️ ▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para el próximo partido frente a Independiente Medellín. pic.twitter.com/9YPVNChPlr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 28, 2026

Además, vuelven jugadores importantes como Carlos Darwin Quintero, Leonai Souza y más, quienes no estuvieron en el partido frente a Atlético Nacional porque no estaban listos físicamente.

Juan Guillermo Cuadrado se enfrenta a su primer club

Ahora, si finalmente debuta Cuadrado, será el regreso del colombiano al Atanasio Girardot, pero no como los hinchas del Medellín esperaban, puesto que no será con la camiseta roja como muchos soñaban, sino con la azul siendo un rival.

De hecho, será el regreso a este estadio luego de 17 años, pues Cuadrado estuvo en el Medellín en 2008 y 2009, época en la que disputó 31 partidos, anotó 3 goles y no dio asistencias. De ahí se fue al Udinese y comenzó toda su carrera por Europa, destacando en equipos como Fiorentina, Juventus, Inter de Milán y mucho más.

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