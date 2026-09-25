Un enfrentamiento de mucho nivel se presentó en la noche de este jueves, 24 de septiembre, en el compromiso entre Atlético Nacional y Millonarios, pues entendiendo que es un clásico y que perder nunca es opción, los dos equipos salieron con mucha intensidad a jugar los 90 minutos de juego.

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Eso igual deja secuelas físicas importantes en los protagonistas, pues el desgaste es grande y por eso una buena recuperación es clave para no sufrir lesiones.

Sin embargo, por la inmediatez de los medios y más, los jugadores muchas veces no alcanzan ni siquiera a estirar para ir rápido a la rueda de prensa y eso puede no ser sencillo de manejar, ya que ahí pueden aparecer los calambres y las dolencias musculares.

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Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al jugador Stiven Barreiro, defensa de Millonarios, quien cuando estaba atendiendo a los medios de comunicación en la rueda de prensa sufrió de un calambre que lo hizo vivir un complicado momento.

Esta fue la situación:

🫨😵‍💫 Barreiro y un calambre inesperado en plena rueda de prensa. 📹 @dimayoroficial | #ASColombia pic.twitter.com/tFn2Q2OEcv — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) September 25, 2026

Esto causó cierta gracia entre los presentes en la rueda de prensa, mientras que el jugador también lo tomó de buena manera entendiendo que es algo que aunque es doloroso en el momento, no es grave y por eso ahora será clave una buena recuperación física pensando en lo que se viene por delante.

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Cómo le ha ido a Stiven Barreiro en Millonarios

Y es que cabe recordar que Barreiro, a sus 32 años, ha sido uno de los mejores refuerzos del club durante esta temporada, puesto que se ha mostrado muy seguro en defensa y ha ayudado al equipo a no conceder tantos goles.

Es más, ya suma ocho encuentros, de los cuales en 7 ha estado durante los 90 minutos, con un gran rendimiento, manteniendo la media por encima de 7 puntos sobre 10, según lo registra SofaScore. De hecho, además de ganarse la titular, también ha usado la cinta de capitán cuando no están en la cancha jugadores como Llinás, Mackalister Silva y el mismo Leonardo Castro.

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