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Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Sep 30, 2026 - 8:59 am

En la noche de este martes, 29 de septiembre, Real Cartagena visitó al Unión Magdalena por un nuevo partido de la segunda división en Colombia, un compromiso que terminó 1-1.

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De inmediato, los jugadores del cuadro del Bolívar se montaron en el bus para volver a sus casas, pero cuando este pasó por Barranquilla se presentó una situación completamente indignante, pues supuestos hinchas del Junior estaban atentos para hacerle un ataque al vehículo.

Según las primeras informaciones, el bus recibió ataques con piedras, machetes y demás de los desadaptados que estaban en la vía, lo cual obligó a una rápida reacción de las autoridades.

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Estos son los graves videos de la situación:

Ante esto, el capitán del Real Cartagena, Fredy Montero, denunció la situación en sus redes sociales, asegurando que quedaron varios heridos por los ataques en el bus. 

“Tenemos varios jugadores cortados y sangrando”, escribió el jugador en sus redes sociales.

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Por lo pronto, se espera que las autoridades identifiquen a los delincuentes que atacaron al bus del Real Cartagena para judicializarlos y que así no se vuelvan a presentar estos hechos en el fútbol profesional colombiano.

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