En la noche de este martes, 29 de septiembre, Real Cartagena visitó al Unión Magdalena por un nuevo partido de la segunda división en Colombia, un compromiso que terminó 1-1.

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(Ver también: Atacaron a jugador del Cali y hasta lo intimidaron con un arma, por los resultados del equipo)

De inmediato, los jugadores del cuadro del Bolívar se montaron en el bus para volver a sus casas, pero cuando este pasó por Barranquilla se presentó una situación completamente indignante, pues supuestos hinchas del Junior estaban atentos para hacerle un ataque al vehículo.

Según las primeras informaciones, el bus recibió ataques con piedras, machetes y demás de los desadaptados que estaban en la vía, lo cual obligó a una rápida reacción de las autoridades.

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Estos son los graves videos de la situación:

Triste e increíble. Atacaron a piedra al bus con los jugadores de @RealCartagena en vía Santa Martha-Barranquilla.

Llegó la policía a ayudar.

Este video me lo envió el futbolista Jua. David Rodríguez.

Todo esto luego del juego vs Unión Magdale.

No más violencia pic.twitter.com/e7RDeT1woM — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) September 30, 2026

🚨 El bus que transportaba a los jugadores del #RealCartagena a casa –desde Santa Marta luego del partido ante #UniónMagdalena– fue apedreado, golpeado por palos y machetes, en la entrada a Barranquilla. Cuentan las autoridades que detuvieron a 2 simpatizantes del #Junior. ❌ pic.twitter.com/5Jrws9TVqc — Pipe Sierra (@PSierraR) September 30, 2026

🚨 DENUNCIA Desde ACOLFUTPRO rechazamos y denunciamos la agresión de la que fueron víctimas los futbolistas de @RealCartagena, quienes fueron atacados a piedra cuando salían de Santa Marta, posterior sl partido frente a @UnionMagdalena,

El vehículo en el que se desplazaba el… pic.twitter.com/teyHkQtEEZ — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) September 30, 2026

Bus donde se desplazaban jugadores del Real Cartagena fue atacado a piedras pic.twitter.com/YFPFCaSUlL — Luchovoltio (@luchovoltios) September 30, 2026

Ante esto, el capitán del Real Cartagena, Fredy Montero, denunció la situación en sus redes sociales, asegurando que quedaron varios heridos por los ataques en el bus.

“Tenemos varios jugadores cortados y sangrando”, escribió el jugador en sus redes sociales.

(Ver también: Vuelve y juega: desmanes en el estadio del Deportivo Cali, luego del partido con Bucaramanga)

Por lo pronto, se espera que las autoridades identifiquen a los delincuentes que atacaron al bus del Real Cartagena para judicializarlos y que así no se vuelvan a presentar estos hechos en el fútbol profesional colombiano.

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