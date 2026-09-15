Una grave denuncia sacude al fútbol de Bolivia después de que el arquero de Guabirá, Manuel Ferrel, presuntamente recibiera amenazas contra su esposa y su madre antes del partido frente a Always Ready.

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Según denunció el técnico Leonardo Egüez, al guardameta le exigieron dinero o que recibiera al menos tres goles durante el encuentro, bajo la advertencia de que sus familiares podían ser atacados.

El partido terminó con una contundente victoria 6-0 de Always Ready, pero el resultado quedó marcado por lo ocurrido antes y durante el compromiso. Ferrel fue titular y recibió tres goles en los primeros 35 minutos, antes de pedir el cambio. Posteriormente, el equipo rival consiguió otros tres tantos para completar la goleada.

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Egüez contó después del partido que Ferrel les comunicó la situación a sus compañeros justo antes de entrar a la cancha. La denuncia provocó preocupación dentro del plantel y varios jugadores reconocieron que el ambiente durante el compromiso estuvo marcado por el miedo.

Las mafias se toman el fútbol en algunos países. Guabirá, tras caer 0-6 ante Always Ready en la Liga de Bolivia, hizo denuncias muy graves.

El arquero Manuel Ferrel sufrió amenazas de muerte para su familia si no se dejaba hacer 3 goles.

Pues recibió 3 goles en 35’ y pidió el… pic.twitter.com/3jSNsGgkLJ — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 14, 2026

El delantero Víctor Ábrego, por ejemplo, también pidió ser sustituido después de conocer las amenazas. El futbolista explicó que estaba asustado por las posibles consecuencias que podía tener cualquier situación dentro del partido para la familia de su compañero.

El entrenador de Guabirá dejó claro que no está acusando directamente a Always Ready de estar detrás de las amenazas. Sin embargo, pidió que las autoridades investiguen quién envió los mensajes y si existe alguna estructura detrás de este tipo de intimidaciones.

La denuncia ya llegó a las autoridades bolivianas. Egüez prestó declaración y tanto la Fiscalía como la Federación Boliviana de Fútbol iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido. Entre las hipótesis que se investigan está una posible manipulación del partido, aunque hasta ahora no existe una prueba pública que confirme que el encuentro haya sido amañado.

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El caso ha encendido las alarmas en el fútbol boliviano, pues la denuncia no solo habla de una posible alteración del resultado deportivo, sino de amenazas contra familiares de un jugador. Mientras avanzan las investigaciones, la goleada 6-0 quedó marcada por una situación que llevó a un equipo profesional a disputar un partido bajo temor por la seguridad de sus seres queridos.

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