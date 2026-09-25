Por: EL PILON SA

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Alianza Valledupar F.C. fue sancionado por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) después de los disturbios ocurridos durante el partido frente a Junior de Barranquilla, encuentro que se realizó el 12 de septiembre en el estadio Armando Maestre Pavajeau y que finalizó 1-0 a favor del equipo local. Este compromiso, correspondiente a la décima fecha de la Liga BetPlay II-2026, se vio interrumpido por incidentes violentos que obligaron a detener las acciones y requirieron intervención de las autoridades, de acuerdo con la información recolectada en el documento oficial de Dimayor.

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La sanción, formalizada a través de la Resolución No. 095 de 2026 del Comité Disciplinario, consta de una fecha de suspensión parcial de la plaza, específicamente en los sectores 2 y 3 de la tribuna Oriental, además de una multa de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a $14.007.240. Antes de que se conociera esta decisión, Alianza Valledupar presentó sus argumentos al Comité Disciplinario solicitando que el proceso se archivara y no se ejecutara ninguna sanción.

El club vallenato defendió que cumplió con todas las medidas de seguridad previstas para el evento, atendiendo a los requerimientos establecidos antes del partido y preparándose ante posibles incidentes. Entre los argumentos centrales presentados, la institución subrayó que los tres informes utilizados como base en el proceso disciplinario coincidían en atribuir la responsabilidad de los disturbios a aficionados del Junior de Barranquilla y no a seguidores del equipo local. También resaltó la intervención de la Policía y del equipo logístico, quienes actuaron de manera rápida para controlar la situación y evitar el ingreso de los aficionados al terreno de juego.

El equipo sostuvo que esta reacción oportuna permitió reanudar el partido sin consecuencias mayores, lo que, para ellos, demostraba la efectividad de las medidas implementadas. Alianza igualmente advirtió que, si los aficionados hubieran invadido el campo, se habría puesto en riesgo la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y asistentes. Sin embargo, con el despliegue coordinado del personal de seguridad y la Policía, se logró mitigar la situación, como quedó consignado en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se dejó constancia de que no hubo personas lesionadas durante el incidente.

A pesar de la defensa y los resultados del operativo de seguridad, la decisión de la Dimayor causó inconformidad en sectores de la afición vallenata, quienes manifestaron que el comportamiento local fue adecuado y que la responsabilidad de los actos violentos recaía en seguidores del equipo visitante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué sancionó la Dimayor a Alianza Valledupar F.C. tras el partido contra Junior?

La Dimayor impuso sanciones a Alianza Valledupar F.C., con suspensión parcial de tribunas y una multa económica, por los disturbios registrados durante el partido frente a Junior. Según la resolución oficial, el Comité Disciplinario analizó informes que documentaban hechos de violencia, aunque el club argumentó que estos eran atribuibles a aficionados del equipo visitante y que las medidas de seguridad evitaron daños mayores.

¿Qué medidas de seguridad implementó Alianza Valledupar F.C. durante el partido en el estadio Armando Maestre Pavajeau?

De acuerdo con los documentos presentados por Alianza, el club cumplió con los protocolos de seguridad, anticipando posibles incidentes y colaborando con la Policía y personal logístico para contener los disturbios. Estas acciones permitieron neutralizar el intento de invasión al campo, garantizando la seguridad de los presentes y reanudando el partido sin heridos, según el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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