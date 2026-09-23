El estadio Metropolitano de Barranquilla se sigue vistiendo de gala para recibir uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos años, pues el 21 de noviembre se jugará allí la final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más relevante del continente que tiene como posibles finalistas a Boca Juniors, Vasco Da Gama, Montevideo City Torque y Atlético Mineiro.

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De hecho, la obra avanza conforme al calendario, al punto de que ahora incluso la cancha ya podrá ser probada por los futbolistas del Junior de Barranquilla.

Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, quien aseguró que para ir viendo cómo va el terreno de juego, sensaciones y más, el equipo más importante de la ciudad hará un entrenamiento allí.

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Cuándo se estrena el estadio Metropolitano de Barranquilla

Por medio de un video publicado en las redes sociales, el alcalde confirmó que el entrenamiento del equipo de este jueves, 24 de septiembre, se hará en el estadio Metropolitano, lo que significa el regreso del fútbol a este escenario deportivo después de varios meses.

🚨 Junior estrenará el Supermetro, anuncia el alcalde Alejandro Char. 🦈 El equipo entrenará este jueves en horas de la mañana para estrenar el nuevo gramado. pic.twitter.com/6gxJ4uQ4bD — Habla Deportes (@HablaDeportes) September 23, 2026

Así avanza la preparación del Junior para el siguiente encuentro, que será el sábado, 29 de septiembre, frente al Independiente Medellín, un compromiso clave para que el cuadro bicampeón siga recuperando la confianza y así logre la clasificación a las finales.

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Cuándo entregan el estadio Metropolitano de Barranquilla

La idea es que el estadio esté completamente listo, con las graderías, cancha, cubierta y demás, el 21 de noviembre, fecha en la que se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026.

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