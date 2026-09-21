En la mañana de este lunes, 21 de septiembre, creció un rumor de que si los dos equipos brasileños avanzaban a la final de la Copa Sudamericana, le pedirían a la Conmebol cambiar la sede, es decir, que ya no se jugara en Barranquilla, como está programado desde hace más de un año, sino en alguna ciudad de Brasil.

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Esto, sin duda, despertó una preocupación grande en el país, puesto que ese estadio se está renovando precisamente para ese partido el próximo 21 de noviembre y perder la sede sería un golpe fuerte para la economía de la ciudad.

Sin embargo, horas después salieron diferentes personalidades a tranquilizar la situación, como Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien fue contundente con su respuesta.

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En diálogo con El Heraldo, el dirigente dijo: “¡Totalmente irresponsable y descabellado! ¡La final es en Barranquilla! Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado”. Y agregó: “¡Esto no es un campeonato de barrio! ¡Es una completa mentira! La final será en Barranquilla”.

Además, agregó que la remodelación del estadio va según el cronograma y por eso hay confianza en que va a estar listo para ese encuentro, que enfrentará a los dos mejores equipos del año en la competencia.

Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también aseguró que la final está confirmada y que no habrá ningún cambio, sin importar qué equipos clasifiquen a la final.

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Cabe recordar que las semifinales de la Copa Sudamericana serán entre Atlético Mineiro contra Montevideo City Torque y Vasco Da Gama vs. Boca Juniors de Argentina, partidos que se jugarán en la semana del 13 y del 20 de octubre, respectivamente.

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