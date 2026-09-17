Independiente Santa Fe hizo públicas sus cifras financieras y reveló cuánto gasta al mes, días después de quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Los números vuelven a poner sobre la mesa la discusión por la inversión en refuerzos.

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Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 luego de perder 2-0 contra Vasco da Gama en Brasil, pero su participación internacional dejó una importante suma de dinero en las arcas del club. Entre la Copa Libertadores y la Sudamericana, el equipo bogotano recibió cerca de 5.48 millones de dólares en premios de la Conmebol, de acuerdo con reportes publicados tras su eliminación.

En ese contexto, el club divulgó este 17 de septiembre un comunicado con sus cifras financieras, con corte al 31 de agosto, en el que detalló que su promedio mensual de gastos asciende a 6.656 millones de pesos.

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El principal rubro corresponde a la nómina del equipo masculino y las divisiones menores, que representa el 44.5 % del total, equivalente a unos $2.960 millones mensuales. Le siguen los impuestos, con 1.219 millones y una participación del 18.3 %.

También aparecen otros gastos deportivos (552 millones), pagos de convenios y acuerdos (439 millones), desarrollo de partidos (423 millones), administración (402 millones), viajes (322 millones), nómina femenina (237 millones) y pagos de la Ley 1116 (103 millones).

#Actualidad 🚨 ¡LAS CIFRAS ECONÓMICAS DE INDEPENDIENTE SANTA FE! 🇮🇩 📌 Santa Fe dio a conocer por medio de un comunicado las cifras financieras del club con corte al 31 de agosto de 2026. 📌 En la distribución del promedio mensual de gastos el total es superior a los 6.650… pic.twitter.com/CntiDfGH5H — Actualidad Cardenal 🦁🇲🇨 (@InfoCardenal10) September 17, 2026

Las cifras llegan en un momento particular para el conjunto cardenal. Santa Fe consiguió avanzar hasta los cuartos de final de la Sudamericana, después de haber participado previamente en la Libertadores, pero terminó su recorrido continental ante Vasco.

Por ese camino internacional acumuló 5.48 millones de dólares en premios, aunque esa cifra no representa dinero libre para gastar: el presidente Eduardo Méndez ha explicado que de esos ingresos deben descontarse conceptos como impuestos, multas, premios, logística y desplazamientos.

Precisamente, uno de los debates que ha acompañado al club durante la temporada ha sido el de la inversión en la plantilla. Mientras Santa Fe avanzaba en los torneos internacionales, también surgieron cuestionamientos por las dificultades para incorporar o comprar determinados jugadores. Un ejemplo es Franco Fagúndez, cuyo préstamo termina en diciembre y cuya compra ha sido considerada complicada por el propio Méndez.

Así, el documento divulgado por Santa Fe ofrece una fotografía de hacia dónde están destinados sus recursos. La nómina masculina y juvenil concentra casi la mitad del gasto mensual, mientras que el club sostiene que las cifras reflejan los recursos destinados a su operación, desarrollo deportivo y reinversión.

(Ver también: Duras determinaciones contra hinchas en Bogotá, luego de la pelea entre Santa Fe y América)

El dato toma mayor relevancia después de una campaña internacional que dejó millones de dólares en premios y mientras continúa la discusión entre la hinchada sobre cuánto de esos ingresos debería terminar convertido en nuevos jugadores para fortalecer el equipo.

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