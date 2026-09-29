Independiente Medellín y Millonarios empataron en el partido válido por la fecha cuatro del segundo semestre del rentado local. El encuentro, disputado en el Atanasio Girardot, quedó 2-2, en el regreso de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

Esta vez, el oriundo de Necoclí vistió de azul capitalino para enfrentar al club que lo vio debutar. El histórico jugador de la Selección Colombia fue titular en el once de Alberto Gamero, pero fue sustituido en el minuto 59 por Mackalister Silva.

El ‘Panita’ se retiró con un sangrado al lado de su ceja, luego de un golpe durante el partido. Lo llamativo de la sustitución fue que las tribunas resonaron en chiflidos contra su canterano; en un inicio hubo acercamientos para que regresara, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Millonarios abrió el marcador en el minuto 24 con un gol en contra de Luis Escorcia, pero Hayen Herazo igualó todo en el 39. Sin embargo, Leonardo Castro puso el resultado a favor del azul justo antes del descanso. Inicialmente, el juez anuló el tanto por un fuera de lugar, pero el Var lo convalidó. Finalmente Nivaldo Herazo igualó todo en el 53.

Con este resultado, Millonarios está en la tercera casilla de la Liga Betplay con 21 puntos, mientras Medellín es quinto con 20 unidades.

* Pulzo.com se escribe con Z