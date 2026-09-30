En la noche de este martes, 29 de septiembre, Millonarios visitó a Independiente Medellín en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del fútbol profesional colombiano, un partido que terminó 2-2 y contó con muchas emociones a lo largo de los 90 minutos.

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Uno de los condimentos de este encuentro fue el regreso al fútbol profesional colombiano del extremo Juan Guillermo Cuadrado, quien volvió al país luego de varios años triunfando en Europa, sobre todo en Italia.

Este fue un condimento porque Cuadrado salió del Medellín y aunque muchas veces se habló de que podía volver, el jugador decía que no era el momento, pero cuando lo hizo no fue al ‘Poderoso’, sino al ‘Embajador’.

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Esta fue una situación que molestó de gran manera a los aficionados del Medellín, quienes a lo largo del partido se lo hicieron sentir e incluso le sacaron un trapo muy agresivo en contra de él que decía: “Hoy nos visita Judas, el traidor”, que estaba acompañado por dos dibujos de su rostro con un prohibido.

Así fue el trapo:

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Ahora, luego del partido, el jugador se mostró muy tranquilo por la situación, asegurando que al final son cosas del fútbol y aunque les dio la prioridad, el equipo antioqueño nunca presentó una oferta real por él.

“Estoy muy contento, muy feliz y bueno, a veces la gente no lo entiende, pero son cosas que pasan como como en el fútbol. Yo tuve obviamente la oportunidad de tocar la puerta acá y bueno, nunca se se dio como esa propuesta en sí y bueno”, dijo el jugador, luego del compromiso.

Además, en su presentación con el club bogotano había contado que el equipo antioqueño le manifestó que le quedaba muy difícil contratarlo porque habían fichado a Juan Fernando Quintero, que ya es un gasto muy importante.

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Lo cierto es que Cuadrado tuvo su debut con el equipo bogotano, mostrando buenas sensaciones de cara a lo que se viene, que es la definición de la primera ronda y, en caso de clasificar, los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

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