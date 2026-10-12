Por: Gol Caracol

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Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, acaparó la atención el último sábado luego de una polémica expulsión en el partido contra el Villarreal, correspondiente a una reciente jornada de LaLiga. De acuerdo con Noticias Caracol, el episodio ocurrió en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid aseguró la victoria con un gol del marfileño Yan Diomandé, bajo la dirección del técnico José Mourinho. Sin embargo, más allá del triunfo, el foco se centró en el comportamiento de Vinícius y las consecuencias de su expulsión directa.

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El brasileño, que empezó el encuentro como suplente por primera vez en la temporada, ingresó en la segunda parte. Ya en el minuto 72, logró marcar un gol que prometía reforzar la ventaja para los locales. Aunque la euforia invadió el estadio con su anotación, la alegría fue momentánea. El árbitro Isidro Díaz de Mera, tras consultar el sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR, por sus siglas en inglés), decidió anular el tanto. El motivo resultó ser una falta cometida por Vinícius, quien agarró del pelo al jugador Saliba antes de concretar la jugada. Por esa razón, se le mostró la tarjeta roja directa, según lo reportado por Noticias Caracol.

La reacción de Vinícius ante la decisión arbitral fue de inmediata protesta y desconcierto, al punto que varios de sus compañeros debieron intervenir para que abandonara el campo sin mayores incidentes. Su salida dejó al Real Madrid con diez jugadores durante los últimos minutos del partido, un escenario en el que el Villarreal buscó el empate sin lograr alterar el marcador.

Después del partido, el futbolista recurrió a su cuenta oficial de Instagram para expresar su sentir y disculparse tanto con sus compañeros como con la afición del club. “La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición”, escribió el delantero en una publicación, de acuerdo con Noticias Caracol. Esta disculpa refleja, al menos públicamente, un reconocimiento del error y el impacto que su acción dejó en el desarrollo del compromiso.

La situación deja al Real Madrid con la baja temporal de uno de sus delanteros más importantes en el próximo partido y plantea interrogantes sobre el control emocional y la presión en encuentros decisivos de la liga española.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué expulsaron a Vinícius Júnior en el partido entre Real Madrid y Villarreal?

Vinícius Júnior fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 72 del partido frente al Villarreal tras una revisión del VAR, que determinó que el delantero brasileño cometió una falta al agarrar del pelo a Saliba antes de anotar un gol, según Noticias Caracol. El árbitro Isidro Díaz de Mera consideró la acción suficiente para anular el tanto y sancionar a Vinícius con la expulsión directa.

¿Qué dijo Vinícius Júnior tras su expulsión en el Real Madrid vs. Villarreal?

Después de su expulsión, Vinícius Júnior utilizó su cuenta oficial de Instagram para pedir disculpas a sus compañeros de equipo y a la afición del Real Madrid. De acuerdo con Noticias Caracol, el delantero brasileño manifestó: “La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición”, reconociendo así su error y mostrando autocrítica por la acción polémica que influyó en el desarrollo del encuentro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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