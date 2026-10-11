El colombiano Camilo Vargas protagonizó una de las acciones más celebradas del clásico entre Atlas y Chivas. Cuando Ángel Sepúlveda se preparaba para cobrar un penalti, los narradores mexicanos anticiparon el duelo entre el delantero y el guardameta, pero terminaron pasando de la expectativa a la euforia.

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(Vea también: Camilo Vargas rompe récord histórico de vallas invictas con Atlas tras superar marca vigente desde 1975 en la Liga MX)

“¡CAMILOOOOOOOOOOOOOO, CAMILOOOOOOOOOOOOOO!”, gritaron durante la transmisión cuando el arquero colombiano logró detener el disparo. La reacción fue acompañada de una frase contundente sobre su lugar en el club:

La narración convirtió la intervención en uno de los momentos más llamativos del encuentro, disputado entre dos equipos que protagonizan una de las rivalidades más reconocidas del fútbol mexicano.

Este fue el momento de la acción:

Así narramos en Univision y TUDN 🇺🇸 el penal atajado por Camilo Vargas https://t.co/Nz2QD3veMx — Antonio Gomez Luna (@AgomezlunaM) October 11, 2026

Narradores destacaron el récord de penaltis atajados por Camilo Vargas

La emoción no se quedó en el grito de gol frustrado. Uno de los comentaristas resaltó el registro del colombiano y la importancia que tiene para el equipo rojinegro.

“El máximo atajador de penales extranjero en la historia del fútbol mexicano”, afirmó durante la transmisión, antes de destacar que Vargas había llegado a 21 cobros detenidos.

El narrador también comparó la cifra con la de Federico Vilar, otro arquero recordado en el fútbol mexicano, a quien le atribuyó 14 penaltis atajados. “Inconmensurable lo que representa este hombre para la camiseta del Atlas una vez más”, añadió.

Los comentaristas también reconocieron la capacidad de Sepúlveda para ejecutar penaltis, pero resaltaron que Vargas esperó hasta el último momento para reaccionar y evitar el gol.

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