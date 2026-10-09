Cristiano Ronaldo recibió una sanción provisional de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) luego de abandonar la concentración de la selección nacional en medio de su conflicto con el técnico Jorge Jesus. El delantero, que se molestó por quedarse en el banco de suplentes durante un partido de la Liga de Naciones, quedó expuesto a una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa económica.

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La decisión se produjo después de que el atacante de 41 años dejara la concentración de Portugal en Copenhague, Dinamarca, el 30 de septiembre, tras una discusión por su participación en los compromisos del combinado nacional. El episodio comenzó luego de la victoria 2-1 frente a Noruega, encuentro en el que el capitán no tuvo minutos pese a haber calentado durante el partido.

De acuerdo con la versión que Ronaldo expuso públicamente, Jorge Jesus le había prometido que jugaría al menos 30 minutos contra los noruegos. Sin embargo, el entrenador no lo utilizó y posteriormente tampoco habría cumplido un acuerdo para explicar la situación ante los medios de comunicación.

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El seleccionador negó que existiera un conflicto que condicionara sus decisiones deportivas y defendió su autoridad para definir las alineaciones. La diferencia entre ambas versiones terminó por convertirse en un problema disciplinario cuando Ronaldo decidió marcharse sin autorización de la concentración.

¿Cuánto tiempo podría estar suspendido Cristiano Ronaldo?

El reglamento disciplinario de la FPF contempla una suspensión de entre uno y seis meses para los futbolistas que abandonen injustificadamente una concentración, un entrenamiento o una actividad relacionada con la selección portuguesa. Además, establece una multa para los jugadores profesionales que puede oscilar entre 510 y 1.020 euros.

La salida de Ronaldo activó automáticamente una suspensión preventiva, mientras que el Consejo de Disciplina deberá determinar el castigo definitivo. Por ahora, la duración exacta de la sanción no está definida.

El caso tiene un componente adicional por la condición de capitán del delantero. El propio futbolista reconoció que su comportamiento debía tener consecuencias y pidió disculpas por marcharse de la concentración y por no haberse despedido de los aficionados después del partido contra Noruega.

Ronaldo no se despedirá de Portugal

Pese al enfrentamiento con Jorge Jesus, el delantero dejó claro que no pretende retirarse de la selección por este episodio. En su pronunciamiento, aseguró que seguirá disponible para representar a Portugal una vez cumpla la suspensión que le impongan, siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas y mantenga un buen rendimiento con su club, Al Nassr.

De esta manera, el conflicto no supone necesariamente el final de su trayectoria internacional, pero sí puede obligarlo a perderse próximos compromisos del combinado portugués, dependiendo de la decisión disciplinaria.

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Ronaldo, máximo goleador histórico de Portugal, tendrá que esperar ahora por la resolución del organismo federativo. Su decisión de abandonar la concentración, motivada por su inconformidad con el manejo de su participación, terminó por tener consecuencias que van más allá de una discusión con el entrenador.

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