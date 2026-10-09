El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete murió este viernes 9 de octubre de 2026, a los 73 años, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de un sarcoma, un tipo de cáncer que le afectó la pierna izquierda. La enfermedad avanzó pese a los procedimientos médicos a los que fue sometido y marcó sus últimos meses de vida.

Sigue a PULZO en Discover

La muerte del exdelantero samario fue confirmada por su familia, que también expresó su agradecimiento al personal médico de la Clínica Los Nogales, en Bogotá, donde recibió atención durante su tratamiento. Su estado de salud se había conocido públicamente en agosto, cuando sus allegados explicaron la difícil situación que atravesaba.

(Vea también: Piero, inolvidable intérprete de ‘Mi viejo’, murió a los 81 años; luto en la música latinoamericana)

¿De qué murió Eduardo Vilarete?

El diagnóstico de sarcoma llegó aproximadamente tres meses antes de que se conociera su caso. En una primera etapa, los médicos realizaron una cirugía para retirar el tumor de la pierna izquierda, procedimiento que incluyó una reconstrucción mediante cirugía plástica. Sin embargo, durante la recuperación, la lesión reapareció y mostró un comportamiento más agresivo, según explicó su familia.

Lee También

Ante la evolución del cáncer, el equipo médico evaluó las alternativas para tratar la enfermedad. Finalmente, se determinó que la amputación de la pierna izquierda por encima de la rodilla era la opción más viable para intentar preservar su vida. Vilarete aceptó la intervención, que se llevó a cabo en agosto de 2026.

Su hija, Angélica Vilarete, habló en ese momento con Gol Caracol sobre el proceso que vivían como familia. El diagnóstico, la reaparición del tumor y la decisión de someterse a la amputación representaron un periodo especialmente difícil para el exjugador y sus seres queridos.

Un sarcoma es un tipo de cáncer que puede originarse en tejidos blandos, como músculos, grasa, vasos sanguíneos y nervios, o en los huesos. Su evolución depende del subtipo, la ubicación del tumor y su agresividad. En el caso de Vilarete, la enfermedad comprometió una extremidad y reapareció después de la primera intervención quirúrgica.

(Lea también: Luto en la música colombiana: falleció icónico interprete del himno nacional)

Aunque la amputación hizo parte del tratamiento para intentar controlar el tumor, el exdelantero terminó falleciendo tras las complicaciones asociadas a la enfermedad. Su familia confirmó el deceso y agradeció la atención recibida en la clínica bogotana. La noticia marca el final de la lucha del exfutbolista contra el cáncer, que se agravó durante los últimos meses.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos