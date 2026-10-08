La actriz colombiana Ana María Arango falleció a los 76 años, según el mensaje de despedida difundido por su representante y personas cercanas. La artista desarrolló una carrera de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro, con personajes que hicieron parte de reconocidas producciones nacionales.

Sigue a PULZO en Discover

Nacida en Bogotá en 1950, Arango se formó como antropóloga y amplió sus estudios de actuación en México y Francia. Su recorrido artístico comenzó en el teatro y se extendió a la televisión y la pantalla grande, escenarios en los que interpretó personajes de distintos géneros.

Las producciones que marcaron la carrera de Ana María Arango

Uno de sus trabajos más recordados fue el de María Elvira en la comedia ‘Vuelo secreto’, producción que hizo parte de la televisión colombiana durante la década de 1990.

También participó en títulos como ‘La casa de las dos palmas’, ‘Francisco el matemático’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘La mujer del presidente’. Años después, integró el elenco de ‘La nieta elegida’, en la que interpretó a Perpetua Bautista.

Su carrera también incluyó participaciones en cine. Entre las películas en las que trabajó están ‘La pena máxima’, ‘Retratos en un mar de mentiras’ y ‘Quiero que me mantengan’, comedia estrenada en 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

El legado de Ana María Arango en el teatro y la actuación

Además de su trabajo ante las cámaras, Arango mantuvo una relación cercana con el teatro, espacio fundamental en su formación y carrera artística.

El mensaje de despedida divulgado por sus representantes y allegados destacó su disciplina, calidez humana y aporte a la actuación en Colombia. Su trayectoria deja una amplia lista de producciones que permiten recordar su trabajo a través de personajes de la televisión y el cine nacionales.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos