Carolina Corzo, viuda de Jefferson, el mánager de Yeison Jiménez que falleció a los 34 años en el accidente aéreo del pasado 10 de enero, atraviesa una doble crisis: el duelo por la pérdida de su esposo y una batalla económica contra quienes le deben dinero y se niegan a pagar. Así lo reveló en una entrevista con La Red.

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Según explicó Carolina, Jefferson sostenía negocios y préstamos con varias personas, y tras su muerte algunos de esos deudores desaparecieron. Sin embargo, hay un caso que la tiene especialmente consternada.

“Hay un personaje en particular que yo no entiendo y estoy sorprendida de todo lo que ha hecho. Empieza a darme a entender que me va a pagar como él quiere, de la forma en que quiere. Cuando yo veo esto, yo le digo, no, es que las cosas no pueden ser así, porque es que yo no le estoy cobrando lo que no es de nosotros, ni le estoy pidiendo plata prestada. Esto es de nosotros y usted lo sabe. Incluso hay una letra como para que diga que eso no es así”, relató.

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La situación escaló cuando ese mismo deudor la acusó de amenazarlo a él. “Se atrevía a hacer publicaciones con mi esposo. Entonces a mí eso me cogía y yo entraba como en shock”, afirmó Carolina, quien subrayó que no tiene conflictos con nadie más que con esa deuda que le están negando.

Lo que encendió todas las alarmas fue un mensaje anónimo que recibió semanas atrás. “Me llega un mensaje de un número desconocido, el mensaje empieza de una manera muy fuerte, hablándome groserías, diciéndome cosas terribles, mencionando a Jefferson, a mi hijo, a mi mamá, a mi hermano, dándome a entender de que sabían dónde estaba siempre y qué era lo que estaba haciendo, como si me estuvieran vigilando”, contó.

Ante esa situación, Carolina actuó de inmediato: “Al otro día yo me levanto, de inmediato voy a la Fiscalía y pongo la denuncia”. El caso ya se encuentra en etapa de cobro prejurídico.

Mientras enfrenta este panorama, Carolina también asumió la dirección de la carrera del cantante de música popular Andrei Río Bueno, quien participó en la temporada pasada de A Otro Nivel, aplicando todo lo que aprendió junto a su esposo.

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¿Qué es el cobro prejurídico y cómo le ayuda a la viuda de Jefferson?

El cobro prejurídico es una etapa previa a la demanda formal en la que se notifica al deudor de manera oficial sobre su obligación de pago, con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de acudir a los tribunales. Para Carolina, este proceso representa la primera herramienta legal concreta para recuperar el dinero que le pertenece. Si el deudor no responde favorablemente, el siguiente paso sería una acción judicial.

¿Qué dice la ley colombiana sobre las deudas de una persona fallecida?

En Colombia, las deudas y acreencias de una persona fallecida pasan a formar parte de la masa herencial, lo que significa que los herederos tienen derecho a reclamar lo que se le debía al causante. Los familiares o cónyuge pueden iniciar procesos de sucesión para hacer efectivos esos cobros ante la justicia. En ese marco, Carolina estaría legitimada para exigir el pago de las obligaciones pendientes con Jefferson.

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