Por: Portal Bogotá

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Bogotá será escenario de la presentación de ‘El hilo de Ariadna’, una obra creada por el Colectivo Teatral Mujeres de Fuego, que llega como cierre de la programación de las propuestas ganadoras del Premio Peña de Mujeres. De acuerdo con información oficial de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la función tendrá lugar el martes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. en El Muelle de la FUGA, con entrada libre para todos los asistentes.

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Bajo la dirección y dramaturgia de Ariane Denault Lauzier, la puesta en escena de ‘El hilo de Ariadna’ ofrece una visión actualizada del mito griego de Ariadna. En esta versión, la protagonista no solo enfrenta su propio laberinto, sino que cuestiona las formas tradicionales de amor romántico, el dominio sobre el cuerpo y las diferentes expresiones de violencia de género. Ariadna, guiada por su propio hilo, realiza un recorrido poético y onírico que le permite replantear su existencia, reconocerse y modificar las estructuras que han influido en su vida, según información de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA).

La obra se caracteriza por su enfoque interdisciplinar, integrando teatro físico, uso de máscaras, danza, música, recursos audiovisuales y performance. Estos lenguajes artísticos permiten entrelazar testimonios, hechos históricos, poesía y procesos de investigación, con el objetivo de abrir espacios de reflexión en torno a las vivencias de las mujeres y las violencias estructurales que impactan sus vidas. Utilizando el mito clásico como punto de partida, la obra aborda asuntos vigentes relacionados con la autonomía, la identidad, el cuerpo y las relaciones de poder, favoreciendo la visibilidad de experiencias, el cuestionamiento de imaginarios sociales y la discusión sobre cambios necesarios para garantizar vidas libres de violencia, como señala la FUGA en su agenda cultural.

El Colectivo Teatral Mujeres de Fuego basa su trabajo en la investigación y la creación colectiva, dialogando con la memoria, la justicia social y los derechos de las mujeres. Han participado en festivales nacionales e internacionales y han sido reconocidas con becas en creación, investigación, formación y circulación. Participar en el cierre del Premio Peña de Mujeres reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción de propuestas escénicas que fomentan el diálogo y la expresión artística en Bogotá. La invitación está abierta para compartir esta experiencia en El Muelle de la FUGA y reflexionar sobre autonomía, memoria y experiencias femeninas a través del teatro contemporáneo.

¿Cuál es el enfoque de la obra ‘El hilo de Ariadna’ presentada por Mujeres de Fuego?

La obra ‘El hilo de Ariadna’, según la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), aborda el mito clásico de Ariadna desde una perspectiva contemporánea para reflexionar sobre autonomía, identidad, poder y violencia de género. La puesta en escena integra teatro físico, máscaras, danza, música y elementos audiovisuales, resaltando la experiencia femenina y promoviendo espacios de diálogo sobre los retos y transformaciones sociales actuales.

¿Cuándo y dónde se presenta la obra ‘El hilo de Ariadna’ en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), la función de ‘El hilo de Ariadna’ está programada para el martes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. en El Muelle de la FUGA, ubicado en la calle 10 n.º 3-16 de Bogotá. La entrada es libre y hace parte del evento de cierre del Premio Peña de Mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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