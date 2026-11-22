Por: Portal Bogotá

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Canal Capital anunció el estreno de Bogotá Improvisa, un reality de comedia que promete llevar el humor a los lugares más emblemáticos de Bogotá. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la ciudad y Canal Capital, el programa contará con la participación de cuatro improvisadores profesionales: Marisol Correa, Felipe Ortiz, Emmanuel Restrepo y Camila Vallejo. Junto con ellos, diferentes invitados especiales se enfrentarán a desafíos creativos, construyendo historias y personajes sobre situaciones imprevistas, en una dinámica marcada por la improvisación y la espontaneidad.

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El formato, conducido por David Moncada y Víctor Tarazona, invita a los espectadores a redescubrir la ciudad a través del humor, mientras recorre espacios icónicos como la plaza de mercado de Paloquemao, Monserrate, el barrio El Restrepo, la ciclovía, el parque Simón Bolívar y el mercado de las pulgas de Usaquén. En cada uno de estos escenarios, los participantes deben crear escenas en tiempo real, usando tanto las características propias del lugar como las dinámicas de la vida cotidiana bogotana para inspirar las historias presentadas. Según Canal Capital, este recorrido transforma los espacios públicos en sets de comedia, proporcionando no solo entretenimiento sino también una mirada humorística a la identidad y diversidad cultural de la ciudad.

Cada capítulo contará con la presencia de invitados pertenecientes al entretenimiento y la creación de contenidos, entre quienes se destacan los actores Rafael Zea, Aida Bossa, Diana Ángel y Biassinni Segura, la creadora de contenidos Chabe Rivera y el ilusionista y comediante Camilo Pardo. Todos ellos, junto con los improvisadores y presentadores, asumirán retos en los que la rapidez mental, la creatividad y la colaboración son fundamentales.

Con su primera emisión programada para el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. por Canal Capital, Bogotá Improvisa tiene previsto lanzarse todos los jueves, con repetición los domingos en el mismo horario. Además, la serie estará disponible a través del portal oficial de Canal Capital, lo que permitirá a los espectadores seguir este formato innovador en la comedia local y recorrer la ciudad a través de nuevas historias y el talento de sus protagonistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el concepto de ‘Bogotá Improvisa’ y quiénes participan?

‘Bogotá Improvisa’ es un reality de comedia creado por Canal Capital, basado en la improvisación humorística en escenarios emblemáticos de la ciudad. Participan los improvisadores profesionales Marisol Correa, Felipe Ortiz, Emmanuel Restrepo y Camila Vallejo. Además, incluye invitados especiales como actores, creadores de contenido y comediantes reconocidos.

¿Dónde y cuándo ver el reality ‘Bogotá Improvisa’ de Canal Capital?

El reality ‘Bogotá Improvisa’ se estrena el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. por Canal Capital, con emisiones semanales todos los jueves y repetición los domingos en el mismo horario. El programa también podrá verse en vivo a través del portal web oficial de Canal Capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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