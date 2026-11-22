Por: Portal Bogotá

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La salsa, ese género que nació del mestizaje cultural y musical, ha encontrado en Bogotá un hogar vibrante, diverso y en permanente reinvención. Según información publicada por www.bogota.gov.co, este año el parque Simón Bolívar recibirá el festival Salsa al Parque 2026, un evento gratuito que se celebrará el 28 y 29 de noviembre. Este festival reunirá cinco agrupaciones distritales, seleccionadas a través de la Beca Festival Salsa al Parque 2026, cuyas propuestas musicales ofrecen una visión amplia sobre los caminos actuales de la salsa en la capital.

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El Turco Perro es la primera de ellas. Liderado por Mauricio Byfield, este proyecto que debutó en 2020 se caracteriza por combinar música tropical, caribeña y punk, desdibujando las fronteras tradicionales del género. Con discos como ‘Carnavaleado’ y ‘El Amor es la Clave’, la banda ha apostado por una salsa abierta a nuevos ritmos, como la chirimía chocoana, donde la experimentación y la ruptura de etiquetas son parte esencial de su identidad. Byfield resalta, según las declaraciones recogidas, la importancia de que el público se acerque a su propuesta sin prejuicios, dispuesto a descubrir nuevas formas de la salsa.

Cris En La Salsa, es el proyecto de Cristhian Torres, ‘El rolo de la salsa choque’. Su recorrido mezclando sonidos urbanos, salsa tradicional y ritmos propios de regiones como Cali o Bogotá muestra cómo la salsa sigue dialogando con diferentes generaciones. Su repertorio conecta la tradición salsera, la salsa romántica y ritmos como el merengue o la carranga, acercando el género a públicos que buscan nuevas formas de interpretación.

Kábala Ensamble, dirigida por Edwin Pinzón desde 2014, trae una propuesta que entrelaza la salsa tradicional, la timba y la influencia de grandes orquestas del Caribe. Esta agrupación entiende la salsa como un lenguaje de memoria y vínculo entre lo afrocaribeño y la experiencia urbana de Bogotá, sobre todo a partir de los arreglos colectivos. Kábala ha sido orquesta ganadora en ediciones anteriores del festival y cuenta con una trayectoria respaldada por otros premios locales.

Kaona Orquesta, bajo la dirección de César González, inició en 2017 llevando la salsa al terreno de la experimentación mezclando guitarra eléctrica, sintetizadores y clásicos instrumentos de viento, con versiones de canciones populares y relecturas de referentes musicales inesperados. Kaona explora el equilibrio entre la salsa de golpe y lo romántico, dando un aire fresco y multidimensional al género.

Finalmente, The Big Jhony, con cinco producciones independientes y más de 300 conciertos, representa la apuesta bogotana por una salsa hecha a pulso. La agrupación ha circulado por escenarios de Colombia y otros países, sumando oyentes a través de plataformas digitales y participando como ganadora en Salsa al Parque en años previos.

De acuerdo con el portal de la alcaldía, para estas bandas, presentarse en Salsa al Parque 2026 es mucho más que un evento: es una oportunidad de proyectarse ante miles de asistentes y detonar nuevas alianzas, contactos y posibilidades de circulación nacional e internacional, según la experiencia de Mauricio Byfield. Este festival se perfila así como una verdadera vitrina artística para las agrupaciones salseras de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fueron seleccionadas las agrupaciones para Salsa al Parque 2026?

Las cinco agrupaciones principales del evento fueron elegidas a través de la Beca Festival Salsa al Parque 2026, parte del Programa Distrital de Estímulos destinado a fortalecer la escena salsera bogotana. Su objetivo es brindar visibilidad a proyectos locales y promover que las agrupaciones muestren su trabajo ante un público masivo y diverso, ofreciendo una plataforma de crecimiento y exposición.

¿Qué significa salsa choque y cómo se integra en las propuestas bogotanas?

La salsa choque es una vertiente del género que fusiona elementos de música urbana con la salsa tradicional, incorporando un ritmo más acelerado y dinámico. En las propuestas actuales de Bogotá, agrupaciones como Cris En La Salsa integran salsa choque en su repertorio, logrando tender puentes entre la tradición de la salsa y los lenguajes musicales contemporáneos, acercando el género a nuevos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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