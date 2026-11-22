Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se vivió la reciente edición de la rueda internacional de negocios que reunió a 31 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de alimentos procesados de la capital, quienes sostuvieron 242 citas con 17 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela y Guatemala. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), este evento se llevó a cabo los días 19 y 20 de noviembre y hace parte de la iniciativa Sin Barreras Internacional 2026, cuyo objetivo es conectar de manera directa la oferta agroindustrial bogotana con importadores, mayoristas, cadenas de supermercados y compradores especializados de América.

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La dinámica comercial tuvo el respaldo de ProColombia y se enmarca en un momento favorable para las exportaciones de alimentos desde Bogotá. Según datos del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (ODEB), en 2025 las ventas externas de alimentos y bebidas no tradicionales alcanzaron 422,6 millones de dólares, lo que equivale a un crecimiento de 37,5 % frente a los 307,3 millones registrados el año anterior. Un sector destacado es el de chocolates y preparaciones alimenticias con cacao, cuyas exportaciones sumaron 38,3 millones de dólares en 2025, con una variación positiva de 49,7 %. En el mismo periodo, las exportaciones totales de bienes de la ciudad crecieron 17 % hasta los 5.761,9 millones de dólares.

Las empresas participantes se prepararon con un proceso integral de fortalecimiento empresarial. Recibieron 25 horas de capacitación en investigación de mercados, normativa sanitaria internacional y logística, así como asesoría personalizada sobre costos de exportación, precios internacionales, etiquetado nutricional, fichas técnicas y requisitos de inocuidad. Según María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico, este acompañamiento permitió a las empresas afrontar las barreras sanitarias, comerciales y logísticas para negociar con operadores extranjeros y competir internacionalmente.

Estados Unidos lideró la convocatoria con nueve empresas compradoras y 121 reuniones de negocios, seguido de la participación de Perú con 48 citas, Canadá y Venezuela con 17 cada una, Chile con 16, Ecuador con 12 y Guatemala con 10. Entre los compradores internacionales figuran compañías reconocidas como Indi Chocolate (Estados Unidos), Supermercados Cugat (Chile) y SLV International (Canadá). El evento se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn Express & Suites Zona G de Bogotá, con la presencia y apoyo de equipos técnicos de la SDDE y ProColombia para atender inquietudes regulatorias, comerciales y logísticas durante las negociaciones.

Con esta iniciativa, Bogotá busca facilitar el acceso de las MiPymes al mercado internacional, diversificar sus destinos y fortalecer el crecimiento de un sector que evidencia un desempeño destacado en las ventas externas de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales resultados de la rueda internacional de negocios en Bogotá para las MiPymes de alimentos procesados?

La rueda internacional permitió que 31 MiPymes bogotanas de alimentos procesados sostuvieran 242 citas con 17 compradores de siete países, lo que representa una oportunidad concreta de expansión. Estados Unidos fue el principal mercado participante con la mitad de las reuniones. Estos encuentros ofrecieron a las empresas la posibilidad de negociar directamente y ampliar sus canales de exportación en un momento en el que el sector registra un crecimiento destacado de las ventas externas, según datos del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá.

¿En qué consistió el proceso de preparación para la exportación de alimentos en el marco del programa Sin Barreras Internacional 2026?

Las MiPymes seleccionadas recibieron un proceso de fortalecimiento empresarial que incluyó 25 horas de capacitación en temas como investigación de mercados, normativa sanitaria internacional, logística y comercialización. Además, obtuvieron acompañamiento personalizado para estructurar costos de exportación, definir precios internacionales y atender aspectos técnicos como etiquetado y seguridad alimentaria, lo que les permitió estar mejor preparadas para los encuentros comerciales y para la competencia en mercados internacionales.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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