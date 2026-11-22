Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El servicio de ambulancias en Bogotá enfrenta serios cuestionamientos debido a recientes accidentes de tránsito en diferentes localidades y a un panorama preocupante revelado por entidades oficiales. De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad, se presentaron casos como la ambulancia que chocó contra una vivienda en San Cristóbal, otra que se vio involucrada en la caída de un motociclista en Suba y dos unidades captadas circulando sobre un andén en Fontibón. Cada uno de estos episodios pone en evidencia el debate sobre la seguridad vial y el cumplimiento de las normas por parte de estos vehículos destinados a la atención de emergencias.

Sigue a PULZO en Discover

Las dudas sobre la eficiencia y el comportamiento de las ambulancias se sustentan también en datos duros. Según la Secretaría de Movilidad, entre enero de 2024 y septiembre de 2026, se reportaron 163 siniestros con personas lesionadas, de los cuales siete terminaron en fallecimientos y se impusieron 1.027 comparendos a estos vehículos. Estas cifras ponen de manifiesto tanto la gravedad de las violaciones como la regularidad con la que ocurren.

Además, la Personería de Bogotá, en un informe que revisó 253.842 servicios de ambulancia, alertó sobre desigualdades en los tiempos de respuesta y dificultados para hacer un seguimiento completo a los operadores. El análisis reveló que, aunque el tiempo promedio de atención se redujo de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025, hubo casos que superaron ampliamente estos promedios: en 31.146 servicios (equivalente al 26,6 %), la espera llegó a más de 30 minutos y en 3.200 casos, el tiempo de atención superó una hora.

La reglamentación vigente, según la Secretaría de Movilidad, establece que las ambulancias deben usar luces y sirenas de forma simultánea cuando asisten emergencias, pero esto no exime a sus conductores de la obligación de conducir con precaución y respetar las normas de tránsito. Los informes muestran que muchas infracciones se cometen incluso cuando las ambulancias no están en servicio. A pesar de que la cantidad de comparendos ha disminuido con el tiempo, el promedio mensual sigue siendo notable: en 2024 se registraron 440 comparendos, en 2025 fueron 363 y para el periodo de enero a septiembre de 2026 sumaron 224. Las faltas más comunes incluyen la circulación indebida en la vía, lo que plantea retos adicionales para el control y la regulación de este servicio esencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el promedio del tiempo de respuesta de las ambulancias en Bogotá según la Personería?

De acuerdo con el informe de la Personería de Bogotá, el tiempo promedio de respuesta de las ambulancias pasó de 24,6 minutos en 2024 a 22,7 minutos en 2025. Sin embargo, existe una preocupación persistente porque una parte considerable de los servicios prestados superaron los 30 minutos de espera.

¿Cuántos comparendos de tránsito se han impuesto a ambulancias en Bogotá entre 2024 y 2026?

Según los datos de la Secretaría de Movilidad, entre enero de 2024 y septiembre de 2026 se impusieron un total de 1.027 comparendos a ambulancias. En 2024 se registraron 440 comparendos, en 2025 se aplicaron 363 y en el periodo de enero a septiembre de 2026 hubo 224. Las infracciones más comunes están relacionadas con la circulación indebida en la vía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z