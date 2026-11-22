Por: Portal Bogotá

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El XXIII Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública y de Derecho Público cerró con éxito bajo la organización de la Secretaría Jurídica Distrital (SDJ), dejando como logro destacado la fundación de la Red Latinoamericana de Oficinas Jurídicas (REDLOJ). Impulsada por la visión del alcalde Carlos Fernando Galán, esta red surgió como una respuesta a la necesidad de fortalecer las instituciones públicas, acelerar la modernización administrativa y generar lazos de cooperación entre ciudades de América Latina, según la misma Secretaría Jurídica Distrital.

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Durante los dos días del evento, celebrados los pasados 11 y 12 de noviembre, participaron más de 300 personas de forma presencial y más de 2300 siguieron la transmisión virtual. Delegaciones de oficinas jurídicas de países como Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, El Salvador, México, Perú y Colombia se dieron cita junto a aliados internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Asocapitales. Estos encuentros permitieron profundizar en el debate sobre la modernización de la gestión pública, con el interés de traducir las decisiones jurídicas en resultados visibles para la población, de acuerdo con información de la SDJ.

Bajo el lema 'Gobernanza y retos jurídicos de las ciudades latinoamericanas: innovación, prevención y cooperación', el seminario unió el análisis académico y la práctica colaborativa. Un hito fue el desarrollo de un Laboratorio de Cooperación, en el que representantes de entidades de distintas naciones trabajaron en cuatro líneas estratégicas: el uso de inteligencia artificial y datos en la contratación pública; la prevención de daños y gestión del riesgo jurídico; la defensa jurídica y el litigio estratégico; y la mejora regulatoria mediante normas basadas en evidencia y lenguaje claro.

Como resultado, REDLOJ estableció una hoja de ruta que incluye actividades trimestrales para el año 2027 orientadas a fortalecer las capacidades institucionales, compartir experiencias y buscar soluciones comunes ante los desafíos jurídicos de la administración pública local.

El secretario jurídico distrital, Mauricio Moncayo Valencia, resaltó la importancia de espacios colaborativos y permanentes para la formación y el intercambio entre profesionales jurídicos de la región. Según Moncayo, aprovechar la experiencia y la cooperación internacional permitirá convertir el conocimiento acumulado en herramientas efectivas para la gestión pública.

Bajo el liderazgo del alcalde Galán y la consolidación de la REDLOJ, Bogotá consolida su imagen como una ciudad que apuesta a la innovación y cooperación, buscando proteger el patrimonio público y aportar soluciones jurídicas prácticas y preventivas para su ciudadanía.

¿Qué es la Red Latinoamericana de Oficinas Jurídicas (REDLOJ) y cuál es su objetivo?

La Red Latinoamericana de Oficinas Jurídicas (REDLOJ) es una iniciativa creada durante el XXIII Seminario Internacional de Gestión Jurídica Pública y de Derecho Público, impulsada por la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá. Su principal objetivo es fortalecer las instituciones públicas latinoamericanas, promover la modernización administrativa y facilitar la cooperación jurídica entre distintas ciudades de la región para atender desafíos comunes en materia de gestión pública.

¿Cuáles son las líneas estratégicas de trabajo de REDLOJ para la gestión pública en 2027?

Según la información proporcionada por la Secretaría Jurídica Distrital, la REDLOJ acordó trabajar en cuatro líneas estratégicas para el año 2027: utilizar inteligencia artificial y datos en la contratación pública, prevenir daños y gestionar el riesgo jurídico, fortalecer la defensa jurídica y el litigio estratégico, y avanzar en la mejora regulatoria basada en evidencia y lenguaje claro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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