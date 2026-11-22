Carabin3, nombre artístico del cantante y compositor antioqueño Jerónimo Fernández Correa, de 19 años, se convirtió en tendencia nacional tras ser el único artista invitado en el concierto de Anuel AA realizado el sábado 21 de noviembre en el escenario Vive Claro de Bogotá, una jornada que terminó en controversia por el retraso del puertorriqueño y la corta duración de su espectáculo. Nacido en Medellín, el joven intérprete representa una de las apuestas emergentes del trap, el rap y el hip-hop colombiano, incorporando expresiones propias de la capital antioqueña y relatos cotidianos en sus composiciones.

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Con apenas dos años de trayectoria musical, Carabin3 captó la atención de la industria al firmar en mayo de 2026 con el sello Warner Music Andina y lanzar su EP Desde el Cora, producción de seis canciones con la que emprendió una gira nacional por más de trece ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Yopal. En su repertorio destacan sencillos como Musa, Margarita, Insuficiente y Dime si te vas, con los que acumula cientos de miles y hasta millones de reproducciones en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

Sus primeros pasos en la música estuvieron marcados por la autogestión antes de alcanzar escenarios masivos, época en la que producía material audiovisual de manera artesanal en su ciudad natal. “Todo salía de mí mismo. No tenía para pagar un estudio ni un video, entonces me tocaba grabar con el celular. Incluso mi mamá llegó a ayudarme grabando algunos videos”, relató el intérprete sobre sus comienzos, subrayando también el papel de su público local en su consolidación: “Los primeros fanáticos que tuve fueron los jóvenes de Medellín. A mi ciudad le debo todo”.

La aparición de Carabin3 en el Vive Claro coincidió con una noche accidentada para los asistentes, quienes pagaron boletas entre 200.000 y 900.000 pesos —y hasta 1.040.000 pesos en palco con cargos por servicio— pese a que Anuel AA subió a tarima cerca de las 11:30 p. m., cuando el inicio figuraba para las 9:00 p. m., cantó alrededor de 50 minutos y se marchó sin despedirse. La inconformidad desató el lanzamiento de sillas y objetos hacia el escenario y enfrentamientos en tribunas, episodio al que se sumó el posterior aplazamiento para 2027 del concierto que el reguetonero tenía previsto este domingo 22 de noviembre en el DAVIArena de Medellín.

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