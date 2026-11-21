Por: El Espectador

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La presencia del cine latinoamericano en el Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) ha cobrado mayor relevancia gracias a figuras como Triin Tramberg, actual directora artística del evento. Tramberg, con amplia experiencia en festivales de Argentina y Uruguay como BAFICI y Ventana Sur, sostiene que viajar es clave para entender el cine de otras regiones. Esta vivencia alimenta la riqueza de la programación del PÖFF, permitiendo que películas de países hispanoamericanos, como México, Perú, Argentina o Ecuador, hallen un espacio y proyección en el evento. Según El Espectador, el vínculo entre Estonia y Latinoamérica responde a una intención constante del festival por buscar diversidad y “mirar hacia fuera”, una filosofía promovida desde sus inicios por su fundadora, Tiina Lokk.

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El Tallinn Black Nights Film Festival surgió bajo el nombre de Eurasia y, con el tiempo, fue consolidándose como un escenario internacional destacado, especialmente tras recibir la categoría A en 2014. Esta distinción le permitió atraer estrenos, industria, nuevas competencias y reconocidos invitados internacionales. Lokk resalta el principio de mantener una programación variada y abierta a cinematografías que enriquezcan la experiencia del público. Es en ese contexto donde la apuesta por el cine latinoamericano cobra sentido y se fortalece, al hacer visibles historias y realidades que normalmente no circulan en los circuitos dominados por Cannes, Berlín o Venecia.

El trabajo de campo, que consiste en asistir personalmente a festivales como BAFICI o Ventana Sur, le ha permitido a Tramberg captar obras aún sin distribución internacional ni exhibición en los grandes circuitos. Este acercamiento ha sido fundamental para que el PÖFF se convierta en una plataforma de descubrimiento y promoción para nuevos talentos y películas latinoamericanas, reforzando el intercambio cultural entre ambas regiones.

En la última edición, de acuerdo con El Espectador, este esfuerzo se vio reflejado en premios relevantes para la región. ‘Sobre el acantilado’, de Enrica Pérez, coproducida entre México, Perú y Suiza, obtuvo el Grand Prix; Bianca Bucelli ganó como Mejor Actriz; ‘La Gran Familia’, de Matías Meyer, fue reconocida con el premio a Mejor Director en Critics' Picks; y ‘Ñusta’, coproducida por Ecuador, México, Argentina, Perú y Bolivia, se llevó el premio FIPRESCI en la categoría First Feature. Tramberg resume la filosofía del festival así: “Nos gustan las diferencias” y promete mantener la puerta abierta para películas atrevidas y de todo el mundo. La colaboración que existe hoy entre el PÖFF y Latinoamérica no solo impulsa una mayor circulación internacional de sus películas, sino que también reafirma la vocación global y diversa que caracteriza al festival desde sus orígenes.

¿Por qué el Tallinn Black Nights Film Festival es importante para el cine latinoamericano?

El festival representa una plataforma internacional donde películas latinoamericanas pueden obtener reconocimiento y distribución fuera de la región. Los premios logrados por producciones de México, Perú, Argentina, Ecuador y otros países, de acuerdo con lo informado por El Espectador, demuestran la apertura del festival hacia nuevas voces y narrativas, lo que contribuye a expandir los horizontes del cine latinoamericano en mercados globales.

¿Cómo logra el PÖFF seleccionar películas latinoamericanas para su programación?

La selección parte de la experiencia directa de quienes forman el equipo artístico, como Triin Tramberg, que viajan a festivales clave en América Latina, tales como BAFICI y Ventana Sur, según indica El Espectador. Este contacto personal les permite descubrir obras inéditas y construir puentes con cineastas de la región, enriqueciendo así la programación del festival con películas y miradas diversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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