Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La programación musical de 2026 en el Planetario de Bogotá, espacio que pertenece al Instituto Distrital de las Artes – Idartes, culminará con una noche que promete estar marcada por la fuerza y la autenticidad de la salsa brava. El sábado 12 de diciembre a las 8:00 p. m., la agrupación La Pambelé presentará ‘Monte Adentro (Cerro Arriba)’, un espectáculo preparado para transformar el domo en una pista de baile alrededor de una tarima central. La entrada para este evento, que se perfila como uno de los episodios más esperados para los amantes de este género musical en la capital, será con boletería, según información del Planetario de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Durante el concierto, los asistentes podrán experimentar una propuesta en 360 grados. Según el Planetario de Bogotá, los nueve integrantes de La Pambelé estarán rodeados por el público, mientras la cúpula se ilumina con proyecciones de ilustraciones hechas a mano, diseñadas para expresar la fuerza y el carácter callejero de la música de la orquesta. Esta disposición permite una cercanía inusual con los artistas y ofrece diversas perspectivas para quienes asistan, en una experiencia que mezcla lo visual con lo sonoro.

La Pambelé nació en Bogotá en 2021, y tras cinco años de actividad ha consolidado una propuesta que rescata el espíritu de la salsa de los años sesenta y setenta. De acuerdo con datos del Planetario de Bogotá, la orquesta combina la tradición del son montuno y las descargas —formas musicales características de la salsa— con arreglos propios y letras centradas en la vida urbana y cotidiana.

El grupo, compuesto por Camilo Toro Morato (piano y dirección musical), Miguel RoRebolledo (voz), Lorena Contento (voz y flauta traversa), Leonardo Zambrano (trombón), Andrés Castrillón (trompeta), Luis Guillermo González (baby bass), John Arrechea Mina (tumbadoras), William Durán (bongó y campana) y Nichols Rodríguez (timbal), ha recorrido escenarios en Colombia y otros países como Canadá y México. Su presencia en el Planetario busca cerrar el año invitando a los ciudadanos a bailar y celebrar la salsa brava en un ambiente diferente.

¿Cómo es la experiencia de un concierto en 360 grados en el Planetario de Bogotá?

La experiencia 360 grados en el Planetario de Bogotá ubica a los músicos en una tarima central, rodeados por el público, mientras las paredes de la cúpula se cubren de ilustraciones especialmente preparadas. Este formato permite vivir el concierto desde distintos ángulos y acercarse de manera inédita a los integrantes de la orquesta, uniendo lo visual y lo sonoro en un solo espectáculo.

¿Quiénes integran La Pambelé y qué instrumentos conforman su orquesta de salsa?

La orquesta La Pambelé está integrada por nueve músicos: Camilo Toro Morato (piano y dirección musical), Miguel RoRebolledo (voz), Lorena Contento (voz y flauta traversa), Leonardo Zambrano (trombón), Andrés Castrillón (trompeta), Luis Guillermo González (baby bass), John Arrechea Mina (tumbadoras), William Durán (bongó y campana) y Nichols Rodríguez (timbal). Esta formación reúne instrumentos de viento y percusión fundamentales para el sonido clásico de la salsa brava.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.