Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se prepara un evento que resalta el valor de quienes cultivan y producen en la Región Central del país. Este domingo 22 de noviembre de 2026, la plazoleta de Lourdes será el escenario de ‘La Despensa Andina’, un encuentro que, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), busca acercar a los ciudadanos a la diversidad de sabores, productos y tradiciones del campo, además de poner en primer plano el trabajo de los emprendedores locales.

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La iniciativa está liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y hace parte de la estrategia llamada ‘Mercados Campesinos’. Según María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, “realizamos mercados regionales que conectan a Bogotá con los productores, transformadores y emprendedores de diferentes territorios”. Para esta edición, ‘La Despensa Andina’ integrará una amplia variedad de productores y emprendimientos, con la intención de acercar el campo a la ciudad, habilitar nuevos espacios comerciales e incrementar las oportunidades comerciales para quienes llevan el fruto de su trabajo directamente a los hogares bogotanos.

El evento contará con la participación de 40 productores, transformadores y emprendedores provenientes de la Región Central y Bogotá, además de 15 emprendimientos que hacen parte de la estrategia comercial ‘Hecho en Bogotá’. Desde las 7:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., los visitantes podrán acceder a productos frescos como frutas, hortalizas, aguacates, plátanos, quesos, café y chocolates. También habrá alimentos transformados, mermeladas, salsas, encurtidos y una oferta de delicias tradicionales: arepas, envueltos, almojábanas, mantecadas, tamales regionales y la reconocida lechona tolimense. Además, se ofrecerán productos de moda, decoración, cuidado personal y postres elaborados por emprendedores bogotanos, de acuerdo con la SDDE.

La feria une esfuerzos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central, la Agencia de Comercialización de Cundinamarca y entidades de los departamentos participantes como Meta, Huila, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Habrá, además de la venta de productos, espacios para compartir saberes, reforzar tradiciones y generar nuevas relaciones comerciales entre productores y compradores. La jornada también incluirá una agenda cultural y gastronómica que permitirá disfrutar de las expresiones típicas de la Región Central. Según la administración distrital, esta propuesta fortalece la conexión entre campo y ciudad, apoya a pequeños productores y promociona la compra directa, contribuyendo así a visibilizar la riqueza y diversidad del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué productos se encontrarán en la feria La Despensa Andina de Bogotá?

Entre los productos que estarán disponibles en la feria ‘La Despensa Andina’ se incluyen frutas, hortalizas, aguacates, plátanos, quesos, café, chocolates, mermeladas, salsas, encurtidos, arepas, envueltos, almojábanas, mantecadas, tamales regionales y lechona tolimense. También habrá emprendimientos de moda, decoración, cuidado personal y postres, según información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Qué busca la estrategia Mercados Campesinos liderada por la SDDE en Bogotá?

De acuerdo con lo expresado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la estrategia ‘Mercados Campesinos’ tiene como objetivo principal acercar a Bogotá a los productores, transformadores y emprendedores de diferentes regiones. Busca generar espacios de comercialización directa, fortalecer los lazos entre el campo y la ciudad y apoyar a las familias que dependen de la producción agrícola y artesanal en la región Centro del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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