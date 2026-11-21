Por: Portal Bogotá

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El centro felicidad (CEFE) Chapinero, un espacio emblemático de Bogotá dedicado a la cultura y el bienestar de sus habitantes, ha anunciado que el miércoles 25 de noviembre de 2026 operará bajo medidas extraordinarias debido a motivos de fuerza mayor. De acuerdo con información divulgada por el propio centro y reproducida en el portal de la Alcaldía de Bogotá, durante esta fecha el edificio no recibirá al público en general para su uso cotidiano. Sin embargo, algunas de sus áreas continuarán disponibles, aunque en horarios y condiciones especiales, con el propósito de mantener acceso a ciertos servicios relevantes para la comunidad.

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Los espacios que permanecerán abiertos incluyen las piscinas, que estarán habilitadas entre las 6:00 de la mañana y las 12:45 del mediodía para quienes participen en cursos o deseen práctica libre. Por su parte, el gimnasio funcionará de 6:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, adaptándose así a las necesidades de quienes buscan desarrollar actividades físicas antes de mediodía. Dos establecimientos de alimentos también estarán disponibles: la panadería Hornitos atenderá desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, garantizando una oferta prolongada para los visitantes, y el café Terracota abrirá sus puertas entre las 11:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

En contraste, durante esta operación extraordinaria, algunos espacios del centro felicidad (CEFE) Chapinero permanecerán completamente cerrados. Según la información oficial consultada, la arena polivalente, la biblioteca y la taquería no estarán disponibles para el público durante toda la jornada. Esta restricción implica que usuarios habituales de esos escenarios deberán programar su visita en otra fecha.

Para tranquilidad de la comunidad, el centro felicidad (CEFE) Chapinero retomará su funcionamiento y horarios habituales a partir del jueves 26 de noviembre de 2026, reabriendo la totalidad de sus espacios y servicios. La información ha sido confirmada por los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, evidenciando la prioridad por informar y adaptar los servicios culturales y recreativos ante situaciones imprevistas, sin dejar de atender a la ciudadanía que hace parte activa de estos espacios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué espacios estarán abiertos y cuáles cerrados en el centro felicidad (CEFE) Chapinero el 25 de noviembre de 2026?

El 25 de noviembre de 2026, el centro felicidad (CEFE) Chapinero mantendrá abiertos las piscinas (de 6:00 a. m. a 12:45 p. m.), el gimnasio (de 6:30 a. m. a 12:30 p. m.), la panadería Hornitos (de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.) y el café Terracota (de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.). Permanecerán cerrados la arena polivalente, la biblioteca y la taquería.

¿Cuándo volverá a operar con normalidad el centro felicidad (CEFE) Chapinero tras la operación extraordinaria?

Según la información proporcionada por los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá, el centro felicidad (CEFE) Chapinero reanudará su funcionamiento y servicios en todos sus espacios a partir del jueves 26 de noviembre de 2026, recuperando así su operación normal después de la jornada extraordinaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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