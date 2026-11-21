Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa su ofensiva contra el crimen, y recientemente, en cumplimiento de una acción popular, la Policía Metropolitana de Bogotá ejecutó una intervención integral en el sector de La Favorita. Esta acción, que contó con el despliegue del Bloque de Seguridad Urbana y la participación de más de 500 uniformados, buscaba reforzar el control y la seguridad en la zona, donde se han identificado problemáticas relacionadas con varios delitos.

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Durante esta intervención, las autoridades incautaron 2.500 unidades de accesorios para motocicletas, cuyo valor supera los 400 millones de pesos, debido a la presunta ausencia de permisos de importación, según información de la Policía Metropolitana de Bogotá. Además, se suspendió la actividad económica de cinco locales comerciales, ya que estos establecimientos no cumplían con la documentación exigida por la normativa vigente, lo cual los imposibilitaba para operar de manera legal.

En otra acción relevante desarrollada durante la intervención, los uniformados inspeccionaron un establecimiento conocido como ‘pagadiario’, donde hallaron más de 32 kilos de marihuana junto con elementos para la producción y distribución de esta sustancia. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la cantidad incautada alcanzaría un equivalente a 15.000 dosis y tendría un valor cercano a los 25 millones de pesos en el mercado ilegal. Además, en el marco de estos operativos, fue capturada una persona por el delito de receptación, es decir, posesión o comercialización de objetos provenientes de actividades ilícitas.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó igualmente la recuperación de dos vehículos, un chasis y cinco motocicletas. Estos automotores presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación, situación que apunta a posibles casos de hurto y posterior manipulación de sus características originales. A través de la red social X, la institución destacó que estos resultados forman parte de un esfuerzo estratégico para prevenir y combatir el crimen organizado en La Favorita, sumando un golpe significativo contra distintos tipos de delitos.

Por último, la Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar adelantando acciones diferenciales que favorezcan la seguridad y la convivencia en la ciudad. Asimismo, invitó a toda la ciudadanía a denunciar cualquier conducta delictiva, haciendo uso de la línea 123 o acercándose al CAI más cercano, para fortalecer la colaboración entre instituciones y comunidad en la protección del entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones realizó la Policía Metropolitana de Bogotá en La Favorita recientemente?

La Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo una intervención integral en el sector de La Favorita, desplegando más de 500 uniformados del Bloque de Seguridad Urbana. Entre los resultados, se destacan la incautación de accesorios para motocicletas sin permisos de importación, el cierre temporal de cinco locales por falta de documentación, la incautación de marihuana en un ‘pagadiario’, la captura de una persona por receptación y la recuperación de automotores con irregularidades.

¿Por qué fueron suspendidos varios locales comerciales durante la intervención en La Favorita?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, cinco locales comerciales en La Favorita recibieron sanción de suspensión temporal porque no contaban con la documentación necesaria para operar. Esta medida se adoptó tras verificar que incumplían los requisitos legales exigidos para el funcionamiento de establecimientos de comercio en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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