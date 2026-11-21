Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), anunció la apertura de la tercera convocatoria del programa FEST Atenea. Este programa está enfocado en facilitar el acceso y la continuidad en la educación superior a jóvenes bogotanos de hasta estrato 4, ofreciendo condiciones financieras diseñadas para no convertirse en un obstáculo para los proyectos de vida estudiantiles, según explicó Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea.

Sigue a PULZO en Discover

El programa FEST Atenea se dirige tanto a jóvenes que inician su camino universitario como a aquellos que ya están matriculados en una institución de educación superior y requieren apoyo para evitar la interrupción de sus estudios. Para esta edición, la convocatoria dispone de 180 becas-crédito condonables, orientadas a bachilleres de Bogotá que tengan hasta 28 años de edad, hayan presentado la prueba Saber 11 y estén admitidos o matriculados en alguno de los programas elegibles por la Agencia Atenea, como destaca la página oficial de la entidad.

La oferta académica abarca programas técnicos, tecnológicos y universitarios, dictados en modalidad presencial y virtual. En total, 27 Instituciones de Educación Superior están habilitadas y la lista de 577 programas puede ser consultada directamente en la página de la Agencia Atenea. Es fundamental que los aspirantes verifiquen previamente que su universidad y programa deseado estén incluidos en la lista antes de formalizar su inscripción.

En relación con la financiación, los beneficiarios comienzan a cubrir el crédito una vez empiezan a recibir ingresos, ajustando el pago a su capacidad económica. Si, después del plazo máximo de 12 años, existe un saldo pendiente, este será condonado. Además, la modalidad del crédito elimina requisitos tradicionales como contar con codeudor o historial crediticio, y quienes se gradúen verán condonados todos los intereses. Es posible obtener una condonación adicional del capital de hasta 20 % si se cumplen ciertas condiciones: pertenecer a los grupos A, B o C del Sisbén IV al graduarse, ser mujer, encontrarse en condición de vulnerabilidad estructural o destacarse académicamente en las pruebas Saber Pro o en su cohorte.

El proceso exige que los interesados gestionen su admisión directamente en las instituciones habilitadas, lo cual es un requisito previo para acceder al beneficio. Las fechas clave de esta edición son: convocatoria abierta del 17 al 24 de noviembre de 2026, publicación de resultados el 29 de diciembre del mismo año e inicio de clases en enero de 2027. Toda la información oficial, incluidos los programas habilitados y los detalles del proceso de inscripción, está disponible en el portal de la Agencia Atenea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria FEST Atenea de Bogotá?

Los requisitos para aplicar al programa FEST Atenea incluyen ser bachiller residente en Bogotá, tener máximo 28 años, haber presentado la prueba Saber 11 y estar admitido o matriculado en uno de los programas y universidades habilitados por la Agencia Atenea. Además, los interesados deben consultar la lista de 577 programas y 27 instituciones antes de inscribirse.

¿Cómo funciona la condonación del crédito en el programa FEST Atenea?

La condonación del crédito en FEST Atenea consiste en que los beneficiarios inician el pago solo cuando tengan ingresos, con cuotas ajustadas a su capacidad de pago. Si después de 12 años queda un saldo, este es automáticamente condonado. Adicionalmente, según condiciones específicas como pertenencia al Sisbén IV, ser mujer, o alto desempeño académico, se puede condonar hasta el 20 % del capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z