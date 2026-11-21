Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la educación es considerada un tema esencial, en especial cuando se trata de acceder a oportunidades de formación superior, técnica y tecnológica. Según la información compartida en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), se encuentra disponible un proceso de postulación a convocatorias educativas, para quienes deseen avanzar en su formación profesional o complementaria. El procedimiento requiere cumplir una serie de pasos detallados, diseñados para garantizar la correcta inscripción y participar en las ofertas vigentes a través de la plataforma SICORE.

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De acuerdo con Atenea, el primer paso consiste en crear una cuenta en SICORE (Sistema de Convocatorias y Resultados), en caso de no contar con una ya existente. Es importante resaltar que la dirección de correo electrónico utilizada para el registro será el medio oficial de contacto, de modo que se recomienda prestar especial atención a este detalle.

Posteriormente, se pide diligenciar la hoja de vida, asegurando completar la información personal, académica y cargar los documentos exigidos para la convocatoria. Se enfatiza la importancia de revisar minuciosamente todos los datos ingresados, pues un error podría afectar el avance del proceso. Tras este paso, el aspirante debe consultar las convocatorias abiertas desde la sección de inscripciones y elegir la opción que mejor se adapte a su perfil e intereses.

Una vez seleccionada la convocatoria, es fundamental verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos antes de realizar la inscripción. La revisión exhaustiva de la información registrada es clave para evitar inconsistencias. Finalizado el proceso, se recibe un correo de confirmación como soporte de la inscripción, el cual se sugiere guardar.

El canal oficial para mayor información es la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), la cual brinda recomendaciones como verificar datos personales, asegurar que los documentos solicitados estén cargados, y confirmar que el correo de confirmación fue recibido tras la inscripción. Todos estos procedimientos, de acuerdo con las fuentes citadas, buscan que cada participante tenga claridad y seguridad durante el proceso, evitando contratiempos que puedan poner en riesgo su participación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse correctamente en las convocatorias educativas de la Agencia Atenea en Bogotá?

Para inscribirse en las convocatorias educativas de la Agencia Atenea, es fundamental crear una cuenta en la plataforma SICORE, diligenciar la hoja de vida, consultar las convocatorias vigentes, elegir la que mejor se adapte a su perfil, verificar los requisitos, revisar cuidadosamente toda la información proporcionada y finalmente confirmar la inscripción a través del correo de confirmación recibido.

¿Qué es SICORE y cómo se utiliza para las convocatorias de educación en Bogotá?

SICORE es el Sistema de Convocatorias y Resultados que la Agencia Atenea utiliza para organizar y gestionar las inscripciones a las diferentes ofertas formativas en Bogotá. Esta plataforma permite a los aspirantes registrar sus datos, cargar los documentos requeridos y consultar los resultados de las convocatorias de manera estructurada y segura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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