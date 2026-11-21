Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Tunjuelito en Bogotá llevó a cabo una nueva jornada pedagógica enfocada en el acompañamiento y seguimiento al sector comercial del barrio Venecia, con el objetivo de respaldar a los vendedores informales en su proceso de caracterización. De acuerdo con la información oficial, este proceso consiste en identificar y registrar a los comerciantes informales para que se integren activamente al Instituto para la Economía Social (IPES), la entidad encargada de implementar políticas y programas de inclusión social, económica y laboral para este grupo poblacional. Así, se busca que estos trabajadores puedan acceder a beneficios que les permitan ejercer su oficio de manera más organizada, contribuyendo también a la convivencia ciudadana y al respeto por el espacio público.

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Durante la actividad, la administración local, bajo la dirección de la alcaldesa de Tunjuelito, Claudia Collante, resaltó la importancia de que los vendedores informales estén caracterizados por el IPES. Según palabras de Collante, esto supone “abrirles las puertas a oportunidades reales de formalización, capacitación y trabajo digno” y demuestra que es viable proteger el derecho al trabajo mientras se cuida el espacio público, el cual pertenece a toda la comunidad, de acuerdo con la citada fuente.

Simultáneamente, se brindó un proceso de sensibilización sobre las disposiciones que rigen el uso y aprovechamiento del espacio público en Bogotá. Los asistentes recibieron orientación sobre cómo ubicar sus puestos de trabajo de forma adecuada, evitando invadir zonas prohibidas, respetando los andenes y garantizando la libre circulación de todos los peatones, incluyendo personas mayores y menores de edad.

La Alcaldía Local de Tunjuelito reiteró su compromiso de continuar desarrollando labores de acompañamiento, diálogo ciudadano y pedagogía en los distintos corredores comerciales del territorio. Así fortalece la apuesta por el bienestar de los trabajadores informales y la organización del espacio público como bien colectivo, apoyándose en acciones concertadas que permitan una convivencia armónica entre todos los actores que integran la vida urbana, tal como lo establece la administración local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios trae la caracterización de vendedores informales por el Instituto para la Economía Social (IPES)?

La caracterización impulsada por el IPES permite que los vendedores informales sean identificados y participen en programas de formalización, capacitación y acceso a oportunidades laborales dignas. Esto facilita que su actividad se organice, promueve la convivencia y asegura el respeto por el espacio público, todo según datos divulgados por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

¿Qué normas regulan el uso del espacio público para vendedores informales en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, existen disposiciones distritales que establecen reglas para el uso y aprovechamiento organizado del espacio público. Estas normas orientan a los comerciantes sobre cómo instalar sus puestos sin ocupar zonas prohibidas ni obstaculizar el paso de peatones, promoviendo la seguridad y el bienestar colectivo en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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