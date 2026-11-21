Tres hombres armados irrumpieron en una peluquería del suroccidente de Bogotá y amenazaron a las personas que estaban dentro del establecimiento para quitarles sus pertenencias. El atraco terminó en una balacera y los responsables escaparon del lugar.

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(Vea también: Terror en Kennedy por ataque con gasolina contra restaurante; video captó a responsable)

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 20 de noviembre en el sector de Hipotecho, en la localidad de Kennedy. Los sujetos ingresaron al negocio con armas de fuego y encañonaron a quienes se encontraban en el sitio, mientras adelantaban el robo.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando se escucharon disparos dentro del establecimiento. En medio de la confusión, los tres hombres abandonaron la peluquería y huyeron antes de que pudieran ser detenidos.

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El caso fue reportado por Citytv en una emisión de Citynoticias de las 8. El medio señaló que el episodio causó preocupación entre los habitantes del sector, pues el asalto ocurrió en un establecimiento comercial al que acuden trabajadores y residentes de la zona.

Delincuentes escaparon después de disparar en la peluquería

La balacera marcó el desenlace de un robo que comenzó con la intimidación de las personas presentes. Los responsables utilizaron armas de fuego para someter a las víctimas y, tras los disparos, salieron del lugar.

Hasta el momento, la información divulgada por Citytv no precisa si alguna persona resultó herida durante el intercambio de disparos ni el monto de los elementos que fueron hurtados. Tampoco se han divulgado detalles sobre la identidad de los responsables.

El episodio vuelve a poner la atención sobre los hechos de inseguridad que afectan a los establecimientos comerciales de Kennedy, una de las localidades más pobladas de Bogotá.

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