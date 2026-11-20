Durante la mañana de este viernes 20 de noviembre, el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, registró demoras e intermitencias en sus operaciones debido a una densa neblina que redujo la visibilidad y afectó los despegues y aterrizajes.

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La situación generó retrasos en vuelos nacionales e internacionales, especialmente en rutas provenientes de Cali, Miami y Madrid.

La Aeronáutica Civil confirmó que se trató de una afectación temporal y aseguró que, hacia las 7:00 de la mañana, las operaciones ya se habían normalizado.

Además, aclaró que no fue necesario cerrar el aeropuerto, sino que se implementaron medidas preventivas mientras mejoraban las condiciones climáticas.

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Por su parte, Latam informó que canceló dos vuelos como medida de prevención ante la baja visibilidad.

Aunque los despegues y aterrizajes se recuperaron, las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar los canales oficiales de las aerolíneas, sus páginas web y aplicaciones para verificar posibles cambios en los itinerarios.

Según el Ideam, durante la jornada se esperaba nubosidad en Bogotá y lluvias en sectores del norte y occidente de la ciudad, entre ellos Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón.

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