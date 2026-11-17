Por: Noticiero 90 minutos

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De acuerdo con información proporcionada por Empresas Municipales de Cali (Emcali), este martes continúan los trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en diversos sectores de la ciudad. Estas labores, que buscan mejorar la infraestructura existente, pueden ocasionar interrupciones temporales en la prestación de servicios de agua potable a los usuarios afectados. Según la Gerencia de Acueducto, se llevarán a cabo maniobras específicas para la reposición de válvulas y la optimización de redes en distintos puntos, lo que hace necesario suspender temporalmente el suministro en las zonas intervenidas.

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Los barrios que experimentarán cortes de agua durante la jornada son El Dorado, ubicado en la calle 13 A # 36 - 12, y Las Granjas, en carrera 49 A # 14 C 34. Asimismo, se realizará un trabajo especial de acueducto en Marroquín II, específicamente en la carrera 26 H1 con calle 80. Emcali no solo busca hacer una intervención rutinaria, sino también garantizar que las redes se mantengan en condiciones óptimas y seguras para el abastecimiento de la población. Este tipo de trabajos forman parte de un plan de mantenimiento que la empresa ha venido ejecutando para evitar daños mayores a futuro que puedan afectar a más usuarios por periodos prolongados.

En cuanto a la información suministrada, la decisión de efectuar estas maniobras responde a la necesidad de reponer elementos clave como válvulas y modernizar la red de acueducto, aspectos fundamentales para el funcionamiento de un sistema eficiente y capaz de responder a una demanda constante. Emcali recomienda a los habitantes de los sectores mencionados que tomen las precauciones necesarias ante la interrupción del servicio y recalca que, una vez concluidos los trabajos, se restablecerá el suministro con normalidad, permitiendo así que el impacto en la vida diaria de los residentes sea el menor posible.

La información relacionada con los barrios afectados y la programación de las labores ha sido divulgada por Noticiero 90 Minutos, garantizando que la comunidad esté avisada oportunamente sobre los lugares y horarios en los que podría verse alterada la prestación del servicio de agua potable.

¿Cuáles barrios de Cali estarán sin agua por trabajos de Emcali este martes?

De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, los barrios El Dorado y Las Granjas quedarán sin agua debido a la reparación y mantenimiento de las redes de acueducto programados por Emcali. Además, en Marroquín II habrá una intervención especial. Las direcciones específicas son calle 13 A # 36 - 12 para El Dorado, carrera 49 A # 14 C 34 para Las Granjas y carrera 26 H1 con calle 80 en Marroquín II.

¿Qué implican los trabajos de reparación y mantenimiento de redes de acueducto de Emcali?

Según la Gerencia de Acueducto de Emcali, estas labores contemplan la reposición de válvulas y la optimización de redes hídricas, acciones fundamentales para asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en Cali. Estos trabajos pueden causar interrupciones temporales, pero son necesarios para mantener en condiciones óptimas el sistema de abastecimiento y prevenir daños mayores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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