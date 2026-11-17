Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incidente generó preocupación este martes 17 de noviembre en la vía principal que conecta a El Espinal con Flandes y Girardot. Un taxi, identificado por la placa SST 934, fue hallado abandonado cerca del peaje de El Espinal, lo que obligó a las autoridades a cerrar por completo ese tramo de la carretera. El hallazgo obligó a la Policía a acordonar el área y a pedir a la comunidad que eligiera rutas alternas mientras se adelantaban verificaciones sobre elementos sospechosos dentro del vehículo, según información relacionada en el sitio de los hechos.

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La situación, que interrumpió la movilidad de muchos conductores, despertó inquietudes por el posible riesgo que podrían representar dichos elementos. Los organismos de control se mantuvieron atentos en el lugar, evitando que las personas se acercaran hasta que concluyeran las labores de inspección y se determinara si existía algún peligro. La recomendación para quienes tenían previsto desplazarse entre El Espinal, Flandes y Girardot fue evitar esta vía y optar por corredores alternos, de acuerdo con los reportes de las autoridades presentes.

Las primeras hipótesis sobre lo sucedido apuntan a que el taxi habría sido hurtado durante la madrugada, y que el propietario fue amordazado durante el robo. Sin embargo, este dato todavía espera confirmación oficial, pues las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo que realmente ocurrió. Por ahora, solo se sabe que el carro fue abandonado a pocos metros del peaje, motivo por el cual las fuerzas de seguridad no han permitido el tránsito mientras evalúan si los elementos hallados al interior del automóvil constituyen una amenaza, inclusive si se trata de un artefacto explosivo.

Hasta el momento, las autoridades aún no han establecido con certeza qué objetos se encuentran dentro del taxi ni han dado detalles sobre la naturaleza de los elementos catalogados como sospechosos. El proceso de inspección sigue en curso, y los resultados definitivos dependen de la exhaustiva revisión en el sitio, como informaron los organismos encargados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue cerrada la vía entre El Espinal, Flandes y Girardot este martes 17 de noviembre?

El cierre de la vía entre El Espinal, Flandes y Girardot se debió al hallazgo de un taxi abandonado cerca del peaje de El Espinal, el cual contenía elementos sospechosos en su interior. La presencia del vehículo obligó a las autoridades a acordonar el sector y restringir el paso para garantizar la seguridad de la ciudadanía, mientras se realizaban inspecciones detalladas, según la información oficial.

¿Qué información se conoce sobre el taxi abandonado en El Espinal y su posible robo?

Hasta ahora, las primeras versiones indican que el taxi de placas SST 934 fue hurtado durante la madrugada, y que el propietario habría sido amordazado en el proceso, dato que debe ser confirmado por las autoridades. Posteriormente, el vehículo fue encontrado abandonado a pocos metros del peaje, y se investiga si los elementos hallados constituyen algún tipo de amenaza o riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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