El Ministerio de Defensa expresó un enérgico rechazo frente a los graves actos de violencia verbal y discriminación racial registrados contra una auxiliar de Policía en la ciudad de Cali, luego de que se viralizara en redes sociales un video donde un hombre la agrede con insultos y expresiones ofensivas relacionadas con el color de su piel mientras cumplía con su servicio. La cartera calificó lo sucedido como una conducta reprochable que vulnera directamente la dignidad de la uniformada y confirmó que la Policía Nacional activó de manera inmediata sus protocolos institucionales para garantizar protección integral tanto a la joven como a sus familiares.

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El episodio tuvo lugar durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en el tradicional barrio Obrero de la capital vallecaucana, generando una ola de indignación ciudadana por la forma en que fue tratada la servidora pública en pleno ejercicio de sus funciones. En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa el momento en que el sujeto se acerca a la auxiliar y profiere de forma reiterada comentarios racistas y despectivos; pese a la hostilidad de las agresiones verbales, la joven mantuvo en todo momento la serenidad, conservó la postura y evitó responder con violencia física o verbal ante las provocaciones.

Frente a la gravedad del hecho, el Ministerio de Defensa reiteró que ningún ciudadano ni integrante de la fuerza pública debe ser sometido a tratos degradantes o discriminatorios por sus características físicas, origen o condición, advirtiendo que este tipo de comportamientos carecen de cualquier justificación y merecen el repudio colectivo. Como respuesta concreta, la institución policial desplegó un equipo interdisciplinario encargado de brindar asistencia psicológica para mitigar el impacto emocional del ataque, sumado a una asesoría jurídica especializada para orientar a la víctima en las acciones correspondientes.

Doloroso ver como tratan a nuestra @PoliciaColombia, a más del racismo asqueroso. Ojalá venga la correspondiente sanción. https://t.co/rM4sbstTPz — Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) November 17, 2026

Adicionalmente, el pronunciamiento oficial confirmó que la entidad respaldará directamente a la uniformada en la radicación de una denuncia penal formal ante las autoridades competentes, diligencia prevista para este martes 17 de noviembre con el fin de que el agresor responda ante la justicia. Al cierre de su declaración, la cartera de Defensa reafirmó su compromiso irrenunciable con la defensa de la dignidad humana, la igualdad, el respeto por la diversidad y los derechos de las mujeres, insistiendo en la urgencia de erradicar tanto el racismo como cualquier manifestación de violencia basada en género dentro y fuera de las instituciones.