Por: Caracol TV

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La fuga de nueve adolescentes del Centro de Atención Especializada Buen Pastor, situado en Cali, Valle del Cauca, ha encendido las alarmas entre las autoridades locales y los entes de control. Según información difundida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), los jóvenes salieron de las instalaciones la mañana del domingo 15 de noviembre, en circunstancias que actualmente son objeto de verificación. Este establecimiento hace parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y se encuentra ubicado cerca de la cárcel Villahermosa, en la capital vallecaucana, lo que añade relevancia a la preocupación por la seguridad.

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Una vez conocido el hecho, el ICBF activó la ruta de atención pertinente y solicitó apoyo de la Policía Nacional para desplegar labores de búsqueda y localización. Asimismo, funcionarios de la Personería de Cali acudieron al centro para examinar los detalles de la fuga y solicitar medidas fortalecidas en la seguridad de la institución. La situación es monitoreada de cerca tanto por el ICBF como por la Personería, que insisten en la importancia de esclarecer cómo se produjo la evasión y de ajustar los protocolos necesarios para garantizar el resguardo de los menores bajo custodia.

Un reporte preliminar del ICBF reveló que los adolescentes lograron salir de la sección en la que permanecían e hicieron uso de elementos que no estaban permitidos dentro de las instalaciones. El informe agrega que habrían aprovechado los techos del edificio para llegar a una zona externa, abandonando así el centro. A partir del descubrimiento, la Policía inició inspecciones en los alrededores con el propósito de determinar el paradero de los jóvenes.

Por el momento, no se tienen detalles concretos acerca del recorrido realizado por los adolescentes tras la fuga ni se ha aclarado el contexto particular de cada caso. El ICBF reiteró a través de Noticias Caracol que mantiene "seguimiento a la situación y adelanta la coordinación necesaria con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la evasión, revisar los protocolos de seguridad y fortalecer las medidas de contención en el centro de atención".

El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, visitó el Buen Pastor y elevó una solicitud formal al ICBF para reforzar la seguridad del establecimiento. Entre las propuestas de la Personería de Cali, citadas en Noticias Caracol, están la instalación de cámaras de seguridad, la habilitación de la garita trasera y el refuerzo del muro perimetral para evitar futuras fugas. Además, se sugirió coordinar con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) actividades de poda en las áreas verdes que rodean la institución, ya que la vegetación podría facilitar ocultamientos. La prioridad, según la Personería, es localizar a los adolescentes y preservar la seguridad de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se produjo la fuga de los adolescentes del Buen Pastor en Cali?

De acuerdo con el reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los adolescentes evadieron el Centro de Atención Especializada Buen Pastor utilizando elementos prohibidos y aprovechando los techos de la edificación para alcanzar una zona externa del establecimiento. Las circunstancias exactas aún se encuentran bajo verificación por las autoridades competentes.

¿Qué medidas solicitó la Personería de Cali tras la fuga en el CAE Buen Pastor?

La Personería de Cali, tras la fuga, exigió fortalecer los sistemas de seguridad del centro. Entre las peticiones se encuentran instalar cámaras de seguridad, habilitar la garita posterior, reforzar el muro perimetral y coordinar la poda de la vegetación adyacente para impedir que faciliten nuevas evasiones o escondites. Estas acciones buscan evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.