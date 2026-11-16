Por: Caracol TV

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La historia de Keiner José Granados es un reflejo de las dificultades que enfrentan algunos pacientes en Colombia para acceder a un tratamiento adecuado cuando padecen enfermedades poco comunes. Keiner, un joven de 17 años, vive desde hace siete años con una condición que afecta gravemente su pierna izquierda, situación que comenzó cuando tenía alrededor de diez años tras una picadura de zancudo. En entrevista concedida a Noticias Caracol, Keiner y su madre, Lady Patricia Sarmiento, compartieron el recorrido que han tenido que recorrer en busca de un diagnóstico claro y de la atención necesaria para mejorar la calidad de vida del joven.

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En sus primeras etapas, la enfermedad fue interpretada como una simple reacción a la picadura de mosquito, por lo que no recibió mayor importancia. Sin embargo, la inflamación en su pierna fue agravándose hasta interferir en actividades cotidianas como caminar o practicar deportes. La situación también obligó a Keiner a cambiar la manera en la que asiste a clases y participa en su colegio, pues la movilidad cada vez más limitada le impidió mantener la rutina escolar de antes.

En 2023, de acuerdo con el relato de la madre de Keiner, finalmente le diagnosticaron filariasis linfática, una enfermedad parasitaria que compromete el sistema linfático y provoca hinchazón en diferentes partes del cuerpo. Los profesionales de la salud ordenaron el suministro del medicamento dietilcarbamazina, pero la EPS —la entidad encargada de prestar los servicios de salud— no entregó el fármaco. Ante esto, la madre de Keiner optó por importarlo desde India, asumiendo costos que superaron los 18 millones de pesos e incluyendo impuestos.

Tras administrar el tratamiento durante un año, la familia solicitó exámenes para determinar la evolución de la enfermedad, pero no obtuvo respuesta definitiva ni acceso a las pruebas requeridas. Incluso, aunque recientemente ordenaron terapias de drenaje linfático en Barrancabermeja, las autorizaciones generaron más obstáculos y no fueron aprobadas, agravando la situación del joven.

Por las barreras encontradas en el sistema de salud colombiano, la familia emprendió una campaña de recaudación de fondos. La iniciativa consiste en una jornada programada para el 27 de noviembre en el parque Camilo Torres, en Barrancabermeja, con el objetivo de reunir 100 millones de pesos para viajar a Ciudad de México. Allí, contactaron al médico Luis Montoya, quien les aseguró que, con un tratamiento especializado de ocho horas diarias, Keiner podría lograr entre un 90 % y un 95 % de mejoría. La esperanza de la familia es que, después de recibir el tratamiento en México, el joven pueda continuar el proceso de recuperación en Colombia, siguiendo las recomendaciones médicas de vendajes, compresión y terapias regulares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la filariasis linfática y cómo afecta al sistema linfático?

La filariasis linfática es una enfermedad parasitaria que impacta directamente al sistema linfático, el cual se encarga de drenar los líquidos y defender el organismo contra infecciones. Según el testimonio de Lady Patricia Sarmiento recopilado por Noticias Caracol, la presencia del parásito derivó en una inflamación progresiva en la pierna de Keiner, dificultando su movilidad y su participación en actividades cotidianas y escolares.

¿Por qué la familia de Keiner José Granados necesita viajar a Ciudad de México para su tratamiento?

La familia de Keiner recurre al traslado a Ciudad de México debido a las dificultades para acceder al medicamento y las terapias necesarias en Colombia, a pesar de múltiples solicitudes ante la EPS. De acuerdo con Noticias Caracol, el especialista contactado en México les ofreció un tratamiento especializado que podría mejorar significativamente la condición de Keiner, por lo cual buscan recaudar 100 millones de pesos para cubrir los gastos del procedimiento y garantizarle una mejor calidad de vida.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.