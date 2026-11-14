Villa de Leyva, en Boyacá, ya tiene fecha para una de sus celebraciones más representativas de diciembre. El tradicional Festival de Luces se realizará del 5 al 7 de diciembre de 2026, según la programación anunciada por la Alcaldía Municipal. Durante tres días, el municipio recibirá a turistas que quieran disfrutar de los espectáculos luminosos y las actividades culturales que acompañan esta festividad.

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La celebración se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la temporada navideña en el departamento. Sus calles empedradas, fachadas blancas y construcciones coloniales sirven de escenario para una programación que combina pólvora, faroles, música y expresiones artísticas. La fecha también coincide con las tradicionales celebraciones del Día de las Velitas, que anteceden a la festividad de la Inmaculada Concepción.

El origen del Festival de Luces se remonta a 1986, cuando fabricantes artesanales de pólvora de diferentes regiones de Colombia comenzaron a reunirse en Villa de Leyva para mostrar sus creaciones. Con el paso de los años, el encuentro fue creciendo hasta convertirse en una de las citas más reconocidas del calendario cultural de Boyacá durante diciembre.

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Para la edición de 2026, la administración municipal contempla actividades alternativas como exposiciones de pintura, presentaciones de coros y espectáculos musicales con artistas nacionales. La Plaza Mayor, considerada una de las más grandes del país, será uno de los puntos centrales de la celebración y el escenario de diferentes actividades para los visitantes.

Quienes viajen al municipio también pueden aprovechar para conocer otros lugares de interés. Entre ellos están la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Casa Museo Antonio Nariño, la Casa del Cabildo y el Museo Paleontológico, espacios que permiten acercarse a la historia, la cultura y el patrimonio de esta población boyacense.

La oferta turística también incluye planes gastronómicos y recorridos por el centro histórico, donde restaurantes y cafés reciben a los viajeros en medio de balcones, puertas de madera y fachadas tradicionales. Para quienes prefieren los espacios naturales, en los alrededores se encuentran atractivos como Pozos Azules, el Museo El Fósil y las cascadas de La Periquera.

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